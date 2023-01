LANDRY, Armande



À Montréal, le mercredi 18 janvier 2023 est décédée, à l'âge de 95 ans, Armande Landry, épouse de feu Marcel Bellefleur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Donna), Richard (Danielle), Francine (Louis), Louise (Sylvain), Manon (Philippe), Sonia (Michel), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 27 janvier 2023 à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées le même jour, à 13h en l'église Notre-Dame-des-Victoires (2700, rue Lacordaire, Montréal) et de là au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.La famille aimerait remercier le personnel du centre Le Royer du 2e étage pour les bons soins.