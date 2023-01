«Une belle course»: de grandes retrouvailles entre Line Renaud et Dany Boon

L’affection que porte Dany Boon à la légendaire actrice Line Renaud est palpable quand on l’écoute parler de la grande dame du showbiz français à qui il a eu la chance de donner la réplique à maintes reprises depuis le début de sa carrière. «Elle est comme une seconde mère pour moi», confie-t-il en entrevue au Journal.

Quinze ans après avoir joué mère et fils dans la comédie culte Bienvenue chez les Ch’tis, les deux vieux complices originaires du nord de la France se sont retrouvés sur le plateau de tournage d’Une belle course, le nouveau film de Christian Carion (Joyeux Noël).

Line Renaud y incarne le personnage de Madeleine, une vieille dame de 92 ans, qui demande à un chauffeur de taxi désabusé (Dany Boon) de la conduire à la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Sur le chemin, Madeleine lui demandera de s’arrêter dans des lieux qui ont marqué sa vie, ce qui fera resurgir son passé douloureux.

Avant de proposer de jouer lui-même le chauffeur de taxi du film, Dany Boon avait été approché pour investir dans le projet à titre de producteur. À l’époque, il avait décliné l’offre, jugeant que le scénario avait besoin d’être retravaillé. Mais quand le réalisateur Christian Carion a pris les commandes du film et du scénario, Boon a reconsidéré la proposition.

«Quand Christian m’a appelé, je lui ai dit : écris ta version du scénario et envoie-la-moi», a confié Dany Boon dans une entrevue accordée au Journal par visioconférence en septembre dernier, pendant le Festival de Toronto.

«En lisant sa version, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ce rôle qui donne la réplique à Line Renaud, qui est un des amours de ma vie. J’ai rappelé Christian et je lui ai dit que je voulais faire le film. Je trouvais ça émouvant aussi d’être témoin du premier grand rôle de Line Renaud au cinéma. Car c’est la première fois qu’elle a le rôle principal dans un film. Avec la carrière qu’elle a eue, c’est quand même incroyable!»

Une ambiance familiale

Le tournage du film a donc pris des allures de retrouvailles pour les trois comparses. Christian Carion avait déjà dirigé Dany Boon dans son classique Joyeux Noël, il y a près de 20 ans. Et Boon a joué aux côtés de Line Renaud à plusieurs reprises au cinéma.

«C’est la “ch’ti connexion”! lance en riant Christian Carion en faisant référence au fait qu’ils sont tous les trois originaires du nord de la France.

Photo courtoisie

«On a vécu un tournage très heureux. On était tous très contents de se retrouver. C’était comme la famille», a ajouté le cinéaste.

«C’était très émouvant et émotionnellement très fort, renchérit Dany Boon. Line vivait le personnage à fond parce que ça parlait d’elle aussi.»

Christian Carion estime que la complicité qui existait déjà entre Dany Boon et Line Renaud a beaucoup nourri son film.

«Quand Dany m’a dit qu’il voulait jouer le rôle, je me suis dit qu’ils allaient amener tous les deux quelque chose qui va bien au-delà de ce qui est écrit dans le scénario, indique le cinéaste. Ils ont en effet apporté au film une complicité et un plaisir à être ensemble qui est évident et très communicatif. Tout le plateau était heureux de les voir s’amuser. Car, même dans le drame, on peut s’amuser. Il est évident que leur amour et leur histoire traversent tout le film.»

Même s’il est davantage connu pour ses rôles dans des comédies, Dany Boon assure qu’il ne fait pas de distinction entre le jeu dramatique et comique. Il se dit toujours prêt à s’investir dans un rôle dramatique si l’histoire le touche.

«Moi, ça me plaît à partir du moment où ç’a du sens, précise-t-il. Dans ce cas-ci, j’ai été interpellé par ce personnage [de chauffeur de taxi] pour son évolution et son retour à l’humanité. Je ne me suis jamais dit que je tournais dans un drame ou une comédie. Je me suis dit que je tournais dans une belle histoire très touchante.»