Gabriel Nadeau-Dubois est en mode mea culpa ces jours-ci.

Ce sont des lendemains qui déchantent pour QS depuis l’élection.

Les résultats de l’élection n’ont pas été catastrophiques, mais n’entreront pas dans les livres d’histoire.

Les solidaires avaient tout pour devenir l’alternative à la CAQ. Ce n’est pas arrivé.

Or, je regarde aller les solidaires depuis l’élection, en tête GND, et je trouve qu’on a l’introspection facile. On évite les questions qui font mal.

On est en mode défensif face aux différents congrès et vote de confiance qui s’en viennent en 2023.

La fameuse taxe orange est devenue le coupable utile. L’alibi de tous les maux possibles. Certes, elle a déplu, mais elle n’est pas son unique Waterloo.

Certains disent que QS, avant la taxe orange, fréquentait les 20 % dans les sondages. C’est faux. Rien, aucun sondage sérieux, confirme cette affirmation qu’on répète un peu partout pour se donner bonne conscience.

QS était à 15 % avant l’élection, il a fini à 15 %. Point barre.

L’excuse « taxe orange » à QS est devenue une bien belle commodité. Elle leur permet de faire l’économie des questions dérangeantes. Et plus profondes pour GND et le parti.

Anormalités solidaires

Il y a des questions qui sont devenues des tabous à l’intérieur de Québec solidaire.

Un, comment un parti souverainiste peut-il, sans jamais se gratter le coco, accepter le fait qu’il y ait une majorité de fédéralistes dans ses rangs ? Pourquoi d’ailleurs autant de fédéralistes se sentent-ils chez eux dans la maison solidaire ?

Deux, on regarde aujourd’hui l’électorat de QS et on s’aperçoit qu’il est d’abord composé de Québécois de la classe moyenne haute des différents centres urbains. Des jeunes bourgeois bien payés de certains quartiers gentrifiés.

Trois, comment se fait-il qu’un parti de gauche, écologique et pour les travailleurs courtisent les mêmes électeurs et dans les mêmes circonscriptions que le PLQ – parti de l’économie, des affaires, du patronat ?

On peut bien s’arrêter à la taxe orange, à la vague caquiste ou je ne sais trop quelle excuse, QS est aujourd’hui devant des embâcles difficiles à contourner.

Questions nationales

Aussi longtemps que les solidaires fuiront comme la peste toute question identitaire – langue, laïcité, immigration –, ils resteront ce parti des centres urbains.

Il suffit de lire les documents du parti pour s’apercevoir que les mots « indépendance », « nation québécoise » ou bien « identité québécoise » sont quasiment toujours aux abonnés absents. Maximum une note de bas de page, un peu gênante.

Chaque fois qu’on parle de la nation québécoise chez QS, on les sent sur le qui-vive. Comme si c’était foncièrement négatif. Comme si c’était une accumulation de hontes, plutôt qu’une accumulation de fiertés.

On peut reprocher à François Legault un certain nationalisme défensif. Mais on ne peut pas enlever au PM son affection pour le Québec et sa fierté d’appartenir à notre coin de pays.

Sent-on un minimum de cette fierté quand GND parle, quand les solidaires parlent ? Pas vraiment.

Un NPD québécois

S’il continue dans sa lignée, QS se transformera tranquillement en NPD version québécoise.

Il concrétisera cette idée qui est revenue quelques fois dans notre histoire.

Et comme le NPD à Ottawa, QS paraîtra gentil et le cœur à la bonne place. La conscience du Parlement, comme on dit.

Il sera surtout inoffensif et loin du pouvoir.