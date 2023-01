Des paradis d’hiver à explorer au Québec

L'hiver est loin d'être une période morte au Québec. Il y a tant à faire et à voir. Voici sept destinations qui sortent du lot et qui vous raviront à coup sûr.

PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE, GASPÉSIE

Photo courtoisie, Sépaq

Avec ses sommets de plus de 1000 m, ses caribous forestiers et ses vues sur les monts Chic-Chocs et McGerrigle, ce parc est un terrain de jeu hivernal particulièrement réjouissant pour les randonneurs et les skieurs hors-piste. On y trouve 13 sentiers de raquette, 7 secteurs de ski de haute route et diverses options pour le ski de fond ou nordique. Pour les moins initiés, l’École de montagne propose des excursions guidées de raquette alpine ou de ski de haute-route menées par Ski Chic-Chocs. Une belle façon d’apprivoiser ce territoire isolé, sauvage et réputé très enneigé. Bonus non négligeable : on peut dormir sur place dans une auberge 4 étoiles, le Gîte du Mont-Albert, ou en chalet.

PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Photo courtoisie, Sépaq

Rendu célèbre par ses fantômes et ses momies, des formations fantasmagoriques créées par la neige et le givre sur les conifères et les arbres, ce parc est la destination par excellence pour aller se confronter aux splendides arbres statufiés. On peut le faire en raquettes ou en ski nordique, avec ou sans l’aide d’une navette à chenillette. Des sections de sentiers de ski de fond de 2 à 12 km et une boucle de 2 km pour le fatbike peuvent également être empruntées l’hiver.

PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE, CHARLEVOIX

Photo courtoisie, Sépaq / Jeanne Rondeau-Ducharme

C’est sans conteste l’un des plus impressionnants du réseau de la Sépaq, avec ses hautes falaises escarpées. Partiellement ouvert en hiver, ce parc prend une autre dimension durant la saison froide avec des cascades de glace vertigineuses, comme la Pomme d’Or, qui attirent les meilleurs glaciéristes du monde. La surface gelée de la rivière en fait aussi un terrain propice à parcourir en fatbike (7 km).

MURDOCHVILLE, GASPÉSIE

Cette municipalité jadis moribonde depuis la fermeture de sa mine, en 1999, a repris vie grâce au ski hors-piste, vu la qualité de son domaine skiable, mais aussi grâce au ski alpin au mont Miller. Les monts York, Porphyre et Lyall, formidablement enneigés, offrent les plus hauts dénivelés hors-piste de l’est de l’Amérique du Nord.

PARC NATIONAL DE LA MAURICIE, MAURICIE

Photo COURTOISIE / TOURISME MAURICIE

Très connu en été et à l’automne pendant la saison des couleurs, ce parc, géré par Parcs Canada, se révèle encore plus séduisant en hiver : ski de fond (80 km de sentiers balisés et tracés), raquette et fatbike profitent d’un réseau spectaculaire servi par un enneigement généreux. Ses cascades gelées permettent aussi de s’initier à l’escalade de glace sous l’encadrement des guides de Maïkan Aventure.

PARC NATIONAL DU BIC, BAS-SAINT-LAURENT

Photo courtoisie, Sépaq / Mathieu Dupuis

Quand on évolue dans ses 33 km2 de territoire mi-montagneux, mi-maritime, formé de baies, d’anses, de plages rocailleuses et de sommets aux falaises souvent impressionnantes, le Bic nous transporte ailleurs, surtout en hiver. Il s’en dégage un fort sentiment de calme et de quiétude. Les vagues du Saint-Laurent viennent mourir sur la plage, recouverte de glace, et sur les impressionnantes falaises côtières du cap à l’Orignal, balayées par le vent et la marée. Dépaysement garanti!

LES MONTS GROULX, CÔTE-NORD

Ce massif montagneux, qui compte une trentaine de sommets de plus de 1000 m, est d’une exceptionnelle beauté sauvage. En hiver, c'est le paradis incontesté du ski nordique. Versants abondamment enneigés, bons dénivelés, sommets dénudés avec une vue à 360 degrés : tout est parfait. On peut aussi franchir le massif en raquettes, mais dans un cas comme dans l’autre, on est ici en milieu extrême.