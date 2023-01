Deux dirigeants de NASCAR en visite à Montréal

TROIS-RIVIÈRES | Pour faire suite à la rumeur probable d’une course de la Coupe NASCAR au Circuit Gilles-Villeneuve à l’été 2024, tel que rapporté par le Journal dans son édition de jeudi, nous avons appris, de sources sûres, que deux dirigeants de NASCAR se sont payé une visite à Montréal au cours des derniers jours.

Voilà certes un autre élément qui confirme la volonté des autorités du stock-car américain à mettre tout en œuvre pour la tenue d’une étape de cette prestigieuse série en sol montréalais.

Un site américain crédible et quelques journalistes influents n’ont pas tardé à appuyer nos écrits. La direction de NASCAR est on ne peut plus claire dans ses intentions d’organiser plus de courses en circuit routier et de présenter quelques épreuves à l’extérieur des États-Unis.

Partenaires recherchés

Outre Montréal, dont la date retenue serait le 16 août 2024, une incursion au Mexique est également dans les plans.

La course aurait lieu à la piste ovale d’El Dorado dans la région de Chihuahua le 17 mars 2024.

Il reste toutefois de nombreux obstacles à franchir pour crier victoire dont la contribution essentielle de partenaires financiers.

Pour rappel, la Ville de Montréal accepte de libérer le Circuit Gilles-Villeneuve pour la présentation d’un autre weekend de courses après le Grand Prix du Canada disputé annuellement à la mi-juin.

Succès mitigé...

Vous avez été très nombreux à réagir sur cette histoire qui a évidemment alimenté les forums de discussion au cours des récents jours.

Quand nous avons écrit que le passage de la Série Xfinity avait connu un succès mitigé à Montréal (de 2007 à 2012), plusieurs lecteurs ont indiqué, non sans raison, que les tribunes étaient bondées à l’époque.

Mais, il faut aussi rappeler que le nombre de ces tribunes aménagées au Circuit Gilles-Villeneuve était beaucoup moindre qu’au Grand Prix du Canada de Formule 1.

Pour rendre l’opération rentable, le promoteur de l’époque aurait souhaité ajouter plus de gradins sur le site, mais en a été empêché en raison d’un engouement plus limité auprès des amateurs.

Tentatives infructueuses

Par ailleurs, si la venue de la deuxième division majeure du NASCAR avait été un succès à Montréal, la course aurait été maintenue au calendrier encore aujourd’hui.

L’organisateur voulait prouver à NASCAR, en attirant la Série Xfinity (appelée Nationwide à l’époque), que Montréal méritait, quelques années plus tard, sa place au calendrier de la Coupe NASCAR. Mais ses tentatives ont été vaines et l’aventure a été abandonnée.

Force est de constater que la vision de NASCAR a changé au cours des récentes semaines et que les amateurs de stock-car peuvent se permettre de rêver.

Ce serait aussi une bonne nouvelle pour les pilotes de la Série NASCAR Pinty’s dont une manche du championnat serait logiquement intégrée à la programmation de la fin de semaine.