BUSSIÈRES, Guy



Le 14 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Guy Bussières, époux de madame Nicole Gauthier, de Repentigny.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Caroline), Annick (Yanik), ses petits-enfants: Camille, Magalie, Mathilde, Mirka, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 janvier de 9h à 12h au :Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle.