DÉSORMEAU, Bernard



Paisiblement, le 23 décembre 2022, est décédé Monsieur Bernard Désormeau, avec sa famille à ses côtés. Il est allé rejoindre sa douce Françoise.Il laisse dans le deuil ses trois enfants adorés Jean, Judith et Sylvie, sa belle-fille Céline et son gendre Claude, ses 10 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Raymonde, ses frères Jacques et Pierre, ses neveux et nièces et tous les membres de sa famille et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel exceptionnel de la Résidence Berthiaume-du-Tremblay pour leurs soins, leur dévouement et attentions dispensés au cours des dernières années.La famille vous accueillera au salon :samedi, le 28 janvier 2023 de 10h à 14h. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h30, en l'église de la Visitation de Montréal, sise au 1847, boulevard Gouin est à Montréal.