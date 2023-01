VILLEMAIRE, Jean-Paul



À Montréal, le 31 décembre 2022 est décédé Monsieur Jean-Paul Villemaire à l'âge de 97 ans.Précédé de ses soeurs Jacqueline et Gisèle, il laisse dans le deuil sa soeur Yolande, son beau-frère Serge, ses neveux et nièces, Pierre, Mario, Richard, Sylvie, Dominique, Christine et Patrice ainsi que leurs conjoints et conjointes, cousins et cousines, autres parents et amis.La famille vous accueillera à l'église Saint-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, QC, H4E 2L8, à compter de 10h, le vendredi 27 janvier 2023. Une cérémonie suivra à 11h au même endroit.Pour ceux qui souhaiteraient transmettre un message de sympathie à la famille, veuillez vous rendre sur le site suivant