GOULET, Luce



À St-Hubert, le 6 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Luce Goulet, fille de feu M. Luc Goulet et de feu Mme Rita Jasmin, demeurant à St-Jacques.La défunte laisse dans le deuil M. Gaston Côté, ses enfants: Érik et Anny, ses petites-filles: Alyssa, Élodie, Audrey et Laurence, ses soeurs: France-Édith (Gilles Perrault) et Lysanne (Louise Reid). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que leur conjoint(e): Suzanne, Élaine et Gilles-André Payette, Évelyn, Guy-Ann et François Goulet, Gilbert Perreault, Nathalie et Francis Côté ainsi que plusieurs autres parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances à la:51 MARCEL-LÉPINEST-JACQUES J0K 2R0le samedi 28 janvier 2023 de 13h à 14h. Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com