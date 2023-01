En mode lecture: à l’écoute d’une époque

Grâce à ce roman, on a la chance de pouvoir voyager en Ukraine... au siècle dernier.

Si nos calculs sont bons, L’oreille de Kiev est le 15e roman traduit en français de l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov. Et la façon dont il a pu voir le jour mérite vraiment d’être contée.

À l’automne 2019, soit juste avant le début de la pandémie, une femme, amie d’amis, est venue porter à Kourkov une boîte en carton remplie de documents datant de 1919, tous produits par la Tchéka, la police politique bolchévique. Oui, incroyable, mais vrai. C’est donc après avoir pris connaissance de ces archives tombées du ciel que l’auteur a eu envie de camper sa nouvelle histoire à Kiev en 1919, période au cours de laquelle l’Armée rouge a dû s’y reprendre à quatre fois avant de faire de l’Ukraine une république soviétique. Maintenant, place au roman.

Et vogue la galère

Alors qu’ils allaient chez le tailleur chercher un costume, Samson Koletchko et son père auront la malchance de croiser le sabre d’un cosaque. Résultat, le premier y perdra une oreille et le second, la vie.

Désormais seul au monde dans une capitale gouvernée par la suspicion, Samson ne pourra ainsi compter que sur lui-même pour se tirer d’affaire. Car il faut le dire, sa situation n’ira pas en s’améliorant : des soldats de l’Armée rouge viendront en effet s’incruster chez lui comme s’ils étaient à l’hôtel, et soupçonnant la magouille, Samson cherchera à en savoir un peu plus sur eux.

Un roman léger et souvent drôle qui devrait bientôt déboucher sur une suite, les aventures du jeune Samson ne manquant pas de piquant.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le monde après nous

Photo fournie par les Éditions du Seuil

Clay et Amanda ont loué une splendide villa avec piscine à Long Island. Mais alors qu’ils espéraient pouvoir y passer de belles vacances avec leurs deux enfants, les proprios de l’endroit vont débarquer sans s’annoncer. Quelque chose de très bizarre et d’effrayant est en train de se produire dans le reste du pays et ils ont besoin d’un refuge. Un roman dont l’histoire va longtemps en hanter plus d’un.

Notre part de nuit

Photo fournie par les Éditions Alto

En 2021, ce pavé a été l’un de nos gros, gros coups de cœur de l’année. Et on n’a pas été les seuls à l’avoir aimé puisqu’il a remporté plusieurs prix, dont le Prix des libraires du Québec. Les grandes lignes de l’histoire ? Un père et son jeune fils fuient à travers l’Argentine dans l’espoir d’échapper à une sinistre organisation secrète frayant avec les démons.

Réapprenez à dormir pour être en bonne santé

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Si on rêve de mieux dormir, ce guide nous dit ce qu’il faut faire pour pouvoir enfin passer de meilleures nuits. S’appuyant sur les dernières recherches scientifiques, il répond de façon simple à quantité de questions liées au sommeil, et ce faisant, il déboulonne de nombreuses fausses croyances. À lire sans faute avant de se mettre au lit !

Mon cahier fertilité

Photo fournie par les Éditions Solar

Comment mettre toutes les chances de son côté pour tomber enceinte ? On le saura grâce à ce petit guide pratique. En plus de très bien expliquer les différentes phases du cycle féminin, il prodigue tout plein de conseils susceptibles de favoriser la grossesse et consacre plusieurs pages à un programme d’alimentation « spécial fertilité » !

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

La Bestia

Espagne, 1834. Depuis la mort du roi Ferdinand VII, une guerre civile déchire le pays en opposant carlistes et partisans de la reine Isabelle. Pour couronner le tout, une épidémie de choléra a commencé à décimer la population malgré les saignées, la pose de sangsues et les inhalations de vinaigre recommandées par les médecins.

C’est dans ce contexte déjà funeste que le cadavre démembré d’une gamine de 12 ans sera retrouvé dans les rues d’un quartier pauvre de Madrid. Encore un coup de « la Bête », une créature de cauchemar que personne n’arrive vraiment à décrire.

La traque est lancée

Persuadé que tous ces meurtres sauvages sont en réalité perpétrés par un homme de chair et de sang, le journaliste Diego Ruiz va entamer sa propre enquête avec l’aide de son vieil ami Donoso, un ancien garde royal qui a perdu l’un de ses yeux au cours d’un duel amoureux. Mais ils doivent faire vite, parce que plusieurs autres jeunes filles des environs ont disparu. Dont la petite sœur de l’étonnante Lucía, une orpheline débrouillarde aux flamboyants cheveux roux qui n’hésitera pas à leur prêter main-forte.

Que ce soit pour l’ambiance, la reconstitution de l’époque ou l’histoire, un thriller historique qu’on a bien aimé.