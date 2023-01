Et si Juraj Slafkovsky était un autre Jesperi Kotkaniemi?

La saison recrue de Juraj Slafkovsky est terminée ce qui nous permet de faire le bilan de la première saison nord-américaine du premier choix au total du dernier repêchage de la LNH, et je ne serai pas populaire : je vois des similitudes avec Jesperi Kotkaniemi.

Dans son point de presse, cette semaine, le directeur général Kent Hughes a été questionné abondamment sur le jeune ailier slovaque que plusieurs auraient aimé voir reprendre confiance soit au Championnat mondial de hockey junior ou avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Hughes a mis beaucoup d’accent sur le temps que peut prendre le développement d’un jeune joueur comme lui. Il a expliqué en long et en large les défis pour un jeune Slovaque d’arriver en Amérique du Nord et de comprendre et parfaire le style qui lui permettra d’avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey. De « définir son jeu », pour reprendre ses mots.

Ironiquement, il y a quelques années à peine, on avait les mêmes discussions avec Kotkaniemi. Arrivé à Montréal à l’âge de 18 ans, l’organisation avait préféré ne pas l’envoyer au Championnat mondial junior et avait attendu à sa deuxième saison pour le renvoyer à Laval.

J’analyse ce que je vois et je n’ai d’autres choix que de voir de nombreuses similitudes entre les débuts de carrière des deux jeunes joueurs.

L’UTILISATION DES JEUNES

Kent Hughes a de nombreuses fois parlé du défi de trouver l’équilibre à plusieurs niveaux, dans son rôle de directeur général. Dans le cas de Slafkovsky, il est évident que l’équipe a jugé que le meilleur équilibre se trouvait à Montréal. Cette réflexion s’applique d’ailleurs à tous les jeunes, même Nick Suzuki et Cole Caufield qui sont déjà des vedettes établies.

Les deux jeunots de l’organisation connaissent encore des soirées difficiles et, dans le cas de Suzuki, je ne comprends pas pourquoi on l’utilise autant.

Parlant d’équilibre, il n’y en a pas beaucoup dans l’utilisation qu’on fait du capitaine qui joue dans toutes les situations. Présentement, on en a besoin à cinq contre cinq pour affronter les meilleurs trios adverses et en avantage numérique pour diriger la première unité. Mais on s’entête encore à l’envoyer en infériorité numérique et j’ai peur qu’on le surtaxe.

On ne peut se permettre de perdre le jeune joueur de centre en raison d’une blessure causée par une surutilisation.

DÉÇU POUR MONTEMBEAULT

Finalement, un mot sur Samuel Montembeault qui se dirigeait vers le titre de première étoile de la semaine dans la LNH. Mais ça, c’était avant qu’il ne soit complètement abandonné par ses coéquipiers jeudi soir contre les Panthers de la Floride.

Le gardien québécois n’a rien à se reprocher dans ce revers de 6 à 2. Oui, il a accordé cinq buts lors des deux premières périodes de jeu, dont quatre alors que l’adversaire évoluait en avantage numérique.

Il faut toutefois admettre qu’on a revu le Canadien qui manquait de discipline, confus dans son propre territoire et incapable de quelconque efficacité sur les unités spéciales, quelles qu’elles soient.

J’aurais aimé que Montembeault puisse conclure cette semaine de belle façon, en poursuivant sur sa lancée et en récoltant un honneur individuel, chose que trop peu de ses coéquipiers ont fait cette année.

Au moins, il continue de démontrer ce que je martèle depuis le début de la saison : il fait partie de la solution. À un million $ par saison, avec une autre année restante à son contrat, on parle d’une véritable aubaine et Kent Hughes l’a précisé dans son point de presse cette semaine : il n’a pas l’intention de l’échanger.

C’est la moindre des choses. Montembeault a attendu sa chance, sans rechigner et, quand elle est arrivée, il l’a saisie à deux mains.

Les échos de Bergie

BRAVO À DESHARNAIS...

Le Québécois Vincent Desharnais est assurément l’une des belles histoires de la dernière semaine. À 26 ans, il a finalement pu vivre son rêve en étant rappelé par les Oilers d’Edmonton et en disputant ses premiers matchs dans la LNH. Le défenseur de Laval n’a pas le parcours typique d’un Québécois. Il a joué dans la BCHL avant de passer trois ans dans la NCAA avec Providence College. Choix de septième ronde des Oilers en 2016, il a ensuite passé trois saisons complètes dans les mineures avant d’avoir son rappel cette année, à sa quatrième saison. Bravo, Vincent. Tu es un exemple pour tous les jeunes Québécois qui rêvent à la LNH.

... ET DUFOUR

Je ne peux aussi passer sous silence le premier match en carrière dans la LNH de William Dufour, mercredi soir, avec les Islanders de New York. Un autre joueur qui a défié les pronostics et qui n’a jamais abandonné malgré les embûches. Choix de cinquième ronde des Isles, il n’aura finalement eu besoin que de 37 matchs dans la Ligue américaine de hockey avant d’obtenir son premier rappel dans la grande ligue. Et un mot sur Jakob Pelletier puisque l’espoir des Flames aura aussi la chance de briser la glace, cet après-midi, face au Lightning de Tampa Bay. Des Québécois qui font leur place jusqu’au sommet : j’aime ça !

HUGHES NE DIT PAS TOUT

Il l’a dit dans son point de presse : Kent Hughes ne sera pas transparent lorsque viendront des questions sur des négociations en cours, que ce soit pour des échanges ou en vue de renouvellements de contrats avec certains joueurs. Mais ce n’est pas le seul département pour lequel Hughes, et toute l’organisation, continue de cacher des informations. On continue d’être dans le néant la plupart du temps quand vient le temps de dévoiler la nature des blessures, mais aussi la période de convalescence. Quand un joueur est blessé à long terme, pourquoi est-ce si dur de donner l’information ? À moins qu’on allonge volontairement certaines convalescences en raison de la mauvaise saison de l’équipe ? Trop de questions pour peu de réponses.