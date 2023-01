Floride: une terre fertile pour les fans de rock

Vous profitez déjà de la mer, du soleil et du paysage... Mais le sud-est de la Floride c’est plus que cela. Amateurs de musique rock... vous pouvez vivre de magnifiques soirées dans des salles de spectacles qui reçoivent les plus grands noms de la musique.

La célèbre salle Hard Rock Live, du Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood y est pour quelque chose puisque depuis son ouverture en 2019, elle a attiré des têtes d’affiche telles que Sting, Ringo Starr, Eric Clapton, Aerosmith, Elton John, The Who, Metallica, Paul McCartney, Guns N’ Roses, les Rolling Stones, etc.

D’autres scènes qui se consacrent à un rock plus indépendant ou underground méritent également d’être mentionnées, sans oublier les salles plus intimes qui présentent des vedettes de la chanson québécoise.

Vivez une soirée de rêve, préparez-vous cet hiver à aller voir Rod Stewart, Billy Joel ou même pourquoi pas une soirée de glam metal avec Def Leppard et Mötley Crüe.

Afin de ne pas rater la venue de vos artistes préférés lors de vos vacances, voici donc les salles de spectacle qu’il faut absolument connaître dans le sud-est de la Floride.

Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Hollywood

Photo fournie par Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

En veux-tu, en v’là d’la vedette! À voir le nombre de rock stars à l’affiche du Hard Rock Live c’est à se demander si elles se sont passé le mot! Dans les prochaines semaines, la célèbre salle du Seminole Hard Rock Hotel & Casino accueillera de grands noms comme Billy Joel, Bruce Springsteen, Roger Daltrey, Rod Stewart, the Judds, Janet Jackson, Def Leppard & Mötley Crüe pour ne nommer que ceux-là.

Photo fournie par Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Il faut savoir que le groupe Hard Rock a mis le paquet en investissant 125 millions de dollars dans cette salle inaugurée en 2019 (à ne pas confondre avec le Hard Rock Stadium à Miami Gardens). À la fine pointe de la technologie scénique et à l’acoustique impeccable, elle possède un peu plus de 7000 sièges et grâce à sa configuration, la visibilité est parfaite de partout (nous avons fait le test). D’ailleurs, le siège le plus éloigné de la scène n’est qu’à 50 mètres. Elle peut également se transformer en théâtre de 2500 sièges pour des productions de type Broadway, et on y présente même des événements sportifs. En 2021, c’est aussi dans cette salle que s’est déroulé le concours Miss Universe. Petit détail, la compagnie québécoise Scéno Plus s’enorgueillit d’avoir conçu, tant pour le design architectural que pour la scénographie, cet immense amphithéâtre.

UNE GUITARE ILLUMINÉE

Quand vous y serez, ne manquez pas d’assister au spectacle tout à fait éblouissant de la guitare illuminée. Tous les soirs, The Guitar Hotel (l’hôtel en forme de guitare) s’illumine au son de la musique et portez une attention toute particulière au ciel. Car comme par magie, vous verrez le manche de la guitare se projeter jusqu’à 20 000 pieds dans les airs grâce à des projecteurs et à leurs puissants faisceaux lumineux ! À voir absolument!

Culture Room, Fort Lauderdale

Photo fournie par Joel Barrios

L’avantage de cette salle réputée de Fort Lauderdale est qu’elle est très intime avec une capacité de seulement 650 personnes. Que des places debout selon le principe du premier arrivé, premier servi. On y présente des groupes Indie, underground, punk, alternatif ou alors plus rock de partout à travers l’Amérique, mais aussi d’Europe. Les fans du groupe metal Queensrÿche seront heureux d’apprendre qu’il y sera le 4 mars. D’autre part, Steel Panther, groupe bien connu pour ses satires de la scène heavy metal s’y produira également en mars. La scène de Revolution Live à Fort Lauderdale attire une clientèle similaire. Les fans de Skid Row seront heureux de savoir qu’ils se donneront en spectacle, le 22 mars.

Le Salon Bleu au Thunderbird Beach Resort, Sunny Isles

Photo fournie par Pierre Beauregard

Bien connue des Québécois en Floride, la salle Le Salon Bleu (anciennement connue sous le nom de Salle Pier Béland) – en l’honneur de la chanteuse qui y a fait de nombreuses apparitions – accueille des vedettes de la chanson et de l’humour en formule souper-spectacle. Il s’agit, encore une fois, d’une salle très intime avec sa centaine de places. Cette saison, Marie-Chantal Toupin, Patsy Gallant, Michaël Rancourt ainsi que Dominic Paquet et Mario Tessier seront au rendez-vous. Les fans seront heureux de savoir qu’il est souvent possible de rencontrer les artistes après leur prestation. À deux pas, se situe la magnifique plage de Sunny Isles célèbre pour la clarté et la couleur de son eau, suggestion : quoi de mieux que de passer la journée à la plage pour ensuite la terminer par un spectacle.

Photo fournie par Pierre Beauregard

Club Tropical, Hallandale Beach

Le Club Tropical est un cabaret de 270 places à l’ambiance feutrée très populaire également auprès des Québécois. Là aussi, on offre le forfait souper/spectacle. Au fil des années, le Club a accueilli des artistes de renom, dont Isabelle Boulay, Michel Barrette et Jean-Marc Parent. Cette année, la saison s’annonce foisonnante avec des artistes de renom tels Guylaine Tanguay, Mélissa Bédard, Marc Hervieux, André-Philippe Gagnon, Guy Nantel, Maxim Martin et Laurent Paquin. Et surtout, ne partez pas trop vite après le spectacle, puisqu’il est parfois possible de rencontrer les artistes et de même se faire photographier en leur compagnie. Après tout, on est en Floride dans une ambiance des plus décontractée!