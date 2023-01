La cruauté existe au Québec

Le témoignage à donner froid dans le dos de Michelle Bourassa, fille de l’ex-premier ministre Robert Bourassa, sur le traitement brutal et scandaleux subi par sa mère, morte dans la détresse à la fin de sa vie au Centre hospitalier de St. Mary, lève le voile sur les défaillances atterrantes de notre système de santé.

La Presse a révélé hier le cauchemar qu’a vécu la famille Bourassa au chevet d’Andrée Simard Bourassa, âgée de 91 ans.

L’équipe médicale a refusé d’appliquer la dernière volonté de la vieille dame. Elle avait fait savoir qu’elle ne voulait aucun acharnement thérapeutique, préférant une sédation qui lui permettrait de s’éteindre sans douleur.

La pandémie a révélé à travers les tragédies survenues dans les CHSLD la désorganisation bureaucratique des établissements de santé, l’inertie désespérante du système d’éducation aux résultats décourageants et la gabegie généralisée de la DPJ, cet organisme que le Québec durant des décennies donnait en exemple de protecteur des enfants.

Il a fallu des mois à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et la menace de ses infirmières syndiquées de démissionner pour que la gestionnaire autoritaire et incompétente des urgences soit tassée.

Fonction publique

Car dans le chaos aux structures inhumaines qu’est une partie de la fonction publique, la robotisation des êtres humains impose sa loi. Plus personne n’est responsable de rien. D’où une baisse d’empathie constatée à la grandeur des territoires du Québec. Comment expliquer qu’une petite société comme le Québec avec ses 8 600 000 habitants soit engluée dans des problèmes d’organisation plus grands que dans des pays beaucoup plus peuplés ?

L’on refuse la cruelle réalité des faits, à savoir que le Québec n’a pas les moyens de ses ambitions.

La majorité francophone est incapable d’instruire ses enfants. C’est-à-dire incapable de leur transmettre le goût d’écrire sans fautes et le désir de s’exprimer correctement sans abâtardir la langue au point où elle demeure incompréhensible.

Les Québécois persistent et signent. Ils demeurent, à hauteur de 52 %, incapables de lire un texte moyennement difficile.

Avec la langue qui circule sur les réseaux sociaux, comment promouvoir l’amour de la lecture au Québec, qui se situe en fin de peloton et qui est battu par toutes les autres provinces canadiennes ?

Faiblesse

Ne sommes-nous pas cruels entre nous en laissant les ignorants et les forts en gueule nous mettre en échec et traiter d’élitistes les jeunes qui persistent à défendre ce qu’il nous reste d’identité et de fierté ?

Nous, les Québécois, avons perdu le goût de nous, préférant celui des autres, ceux qui sans complexe, sans gêne et sans tendresse ont ébranlé nos quelques certitudes.

Comme tous les complexés, nous retournons la cruauté, cette haine de soi, contre nous-mêmes et nos enfants. Les Québécois d’adoption, qui nous ont choisis, ne nous comprennent plus. Ils sont venus chez nous par affection et pour retrouver notre bonne humeur proverbiale et les rires joyeux du temps de notre naïveté aujourd’hui dépassée.

Ce serait une triste ironie du sort si la cruauté devenait un trait québécois.