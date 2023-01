La survie du caribou menacée par l’exploitation forestière

La stratégie de protection du caribou, prévue en juin prochain, n’est pas encore publiée que des experts prédisent que l’industrie forestière québécoise accentuera le déclin des troupeaux.

Les dernières statistiques dévoilées cette semaine ont montré que la population de caribous de la Gaspésie a fondu de près 80 % depuis 15 ans. La harde ne compterait plus que 33 bêtes.

Le déclin se poursuit également dans le Nord-du-Québec et sur la Côte-Nord, sauf dans le secteur de Caniapiscau où la population d’orignaux augmente.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) prévoit la livraison de sa stratégie pour les caribous forestiers et montagnards à l’été 2023.

Les populations de ces espèces continueront toutefois d’être menacées selon un retraité du ministère qui a passé 27 ans à étudier l’animal emblématique.

Exploitation écologiquement durable

« Le ministère de l’Environnement, surtout le ministre actuel, n’a pas les reins assez solides pour aller au conseil des ministres dire qu’il faut aussi protéger la nature. Je crois qu’il y aura des aires protégées, mais probablement qu’elles vont être en haut de la limite commerciale des forêts. C’est l’activité économique qui prime sur les autres », affirme Serge Couturier.

Selon le consultant indépendant, la conservation du caribou forestier et du caribou de la Gaspésie est possible seulement en mettant en place pour la première fois au Québec une exploitation écologiquement durable des forêts. C’est d’ailleurs le titre de son mémoire déposé en mai 2022.

« Je n’attends rien de bon de la stratégie. Avec 30 ou 34 caribous restants en Gaspésie, il ne reste plus beaucoup de possibilités de les sauver. La cause du déclin, c’est l’exploitation forestière. Les caribous n’attendent pas après les annonces politiques pour avoir des problèmes », ironise le spécialiste.

Actions musclées réclamées

Pour sa part, Daniel Fortin, chercheur à l’Université Laval, réclame aussi des actions plus musclées. Récemment, il a commandé un sondage qui démontre que deux personnes sur trois jugent que le gouvernement ne prend pas suffisamment de moyens pour protéger les hardes.

« C’est une espèce emblématique. Si on ne peut pas le protéger, on doit se poser des questions sur les autres. Si on protège une grande superficie de forêt non perturbée, imaginez la quantité d’espèces qu’on va protéger en même temps », ajoute le professeur au département de biologie.

En décembre, Québec a profité de l’ouverture de la COP15 à Montréal pour annoncer un investissement de 650 millions $ afin d’assurer la protection de 30 % de son territoire d’ici 2030. Les mesures d’aide au caribou viendront dans quelques mois.

« Le ministère s’est engagé à dévoiler une stratégie et depuis quelques années, nous avons un programme de suivi plus rigoureux. Il y a déjà des mesures intérimaires. Le document à venir sera basé sur la science », a précisé Carl Patenaude-Levasseur, directeur général de la coordination de la gestion de la faune en région au ministère.

NORD-DU-QUÉBEC – POPULATION NOTTAWAY

240 individus de la harde de caribous forestiers Nottaway ont été dénombrés à l’hiver 2022

204 ont pu être classifiés :

– 85 mâles

– 93 femelles

– 26 faons

– 85 mâles – 93 femelles – 26 faons Un total de 39 groupes de caribous ont été localisés et la taille des groupes variait de 1 à 21 individus.

Le ministère évalue la population de caribous forestiers de la harde Nottaway à 282 individus, comparativement à 308 en 2016.

Le déclin de cette population est principalement lié à la qualité de son habitat.

CÔTE-NORD – POPULATION OUTARDES

803 caribous ont été dénombrés à l’hiver 2022.

Ceux-ci étaient répartis au sein de 67 groupes comptant de 1 à 85 individus.

Le ministère évalue que le nombre total de caribous dans la population Outardes se situerait entre 803 et 1180 individus.

Le ministère a noté un déclin dans les secteurs au sud-ouest et au nord du réservoir Manicouagan par rapport à 2014. Cela pose un risque d’extinction local des groupes de caribous.

Selon l’inventaire, les principales perturbations à l’habitat de cette population de caribous sont les chemins forestiers, les coupes forestières et le défrichement par le feu.

GASPÉSIE – SECTEUR LOGAN

Aucun caribou n’a été observé.

Depuis les années 2010, les caribous du secteur Logan ont délaissé les massifs montagneux au profit d’un habitat plus forestier, ce qui rend le repérage des individus par hélicoptère plus difficile.

GASPÉSIE – SECTEUR ALBERT

7 caribous ont été dénombrés à l’automne 2021 :

– 3 mâles

– 3 femelles

– 1 faon

– 3 mâles – 3 femelles – 1 faon Le nombre total de caribous dans le secteur Albert continue de décliner depuis 2010 et est passé en 2021 sous le seuil des 10 individus.

Le recrutement est préoccupant dans ce secteur où un seul faon a été observé.

Le caribou montagnard de la Gaspésie a été désigné espèce menacée en 2009 au Québec.

GASPÉSIE – SECTEUR MCGERRIGLE

26 caribous ont été dénombrés à l’automne 2021 :

– 10 mâles

– 12 femelles

– 4 faons

– 10 mâles – 12 femelles – 4 faons Depuis le dernier inventaire, le nombre de caribous adultes a augmenté alors que celui de faons a diminué.

Selon le ministère, le nombre de caribous dans ce secteur semble stable, voire en légère croissance, après une décroissance accrue observée de 2013 à 2016.