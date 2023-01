L’art de la publicité

Chien, mais légal. La publicité télé au Québec manque d’amour. J’analyse que 49 fois sur 73, on la regarde avec un œil négatif, une attitude impatiente, un comportement agacé. Ça ne l’aide vraiment pas.

La pub c’est aussi de l’art.

Celui des créateurs, concepteurs, écrivains, acteurs et autres qui ont 15, 30 ou 60 secondes pour vous informer, vous séduire, vous divertir.

D’ailleurs, il est toujours fascinant de voir cet engouement s’éveiller soudainement lors du Super Bowl américain.

Mon papier aujourd’hui, c’est pour nous inciter à rendre meilleurs les « publiciteux » de chez nous et à l’année.

Moi, dans mes préférées, il y a l’adorable fille de la Banque de Montréal (Noémie Yelle) qui, derrière son bureau, apparaît un peu partout, même dans la piscine, avec des messages simples, directs.

Même Leylah Fernandez dans Subway est brillante et nous fait facilement sentir qu’elle s’amuse.

Rien n’est plus drôle que celle des enfants soûlés au lait.

Par contre, dans sa pub de mon pick-up (GMC Sierra) où un gars passe en disant qu’il est plus beau que Marc Dupré, le concepteur aurait dû se coucher plus tard et travailler plus longtemps.

Œuvre inachevée...

Il faut faire renaître un vrai beau gala de la pub. L’imprimée, celle d’internet maintenant, de la radio, de la télé.

Il y a tellement d’argent et de travail là-dedans.

En passant, ne vous gênez pas pour me faire connaître vos pubs préférées, on fera un palmarès.

Allez, on va leur pousser dans le dos et même Martin Matte va se forcer davantage et on évitera probablement de voir apparaître un gars avec un joke strap dans la face.

Pas fort.

T’AUSSI