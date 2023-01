Voici les looks marquants des Critic’s Choice Awards 2023

C’est dimanche dernier à Los Angeles que se sont tenus les Critic’s Choice Awards. La remise de prix plus discrète qui s’immisce entre les Golden Globes et les Oscars est parfois l’occasion pour les stars de porter des créations plus audacieuses, voire expérimentales. Cette 28e édition ne fait pas exception, voyez Cate Blanchett, Janelle Monáe, Anna Sawai, Jenny Slate et, la belle de la soirée, Elle Fanning.

Le courant des teintes terreuses se poursuit, pensez marron, terracotta, sable. Celles qui aiment la brillance jettent leur dévolu sur les déclinaisons métallisées.

Passage en revue des looks à retenir.

Elle Fanning

Photo AFP

Dans cette robe déconstruite Alexander McQueen accentuée d’une boucle d’oreille Irene Neuwirth, Elle Fanning était la plus jolie de la soirée.

Kate Hudson

Photo AFP

Glissée dans cette création fragile et délicate signée Oscar de la Renta, Kate Hudson était élégante et sensuelle. Des bijoux Bulgari et des sandales Christian Louboutin complétaient sa silhouette.

Thuso Mbedu

Photo AFP

Thuso Mbedu a astucieusement opté pour des petits bijoux laissant ainsi toute la place à sa robe pailletée Louis Vuitton or et argent.

Viola Davis

Photo AFP

Viola Davis était lumineuse vêtue de cette robe-cape brune Valentino, accessoirisée d’une bague double doigt de Messika.

Jenny Slate

Photo AFP

Jenny Slate a opté pour une création façon patchwork, version luxe du créateur Olivier Theyskens. Il s’en dégage un esprit antique comme si on avait grappillé des bouts de tissus pour ensuite concevoir une robe d’exception.

Michelle Williams

Photo AFP

Il est rare qu’un collier s’agence aussi bien à une robe, mais on dirait presque que cette création Tiffany & Co. a été conçue pour agrémenter cette robe Louis Vuitton. Michelle Williams est simplement magnifique.

Anna Sawai

Photo AFP

En optant pour cette création Acne Studios, Anna Sawai montrait une silhouette dépouillée aux détails artisanaux.

Janelle Monáe

Photo AFP

Encore une fois, Janelle Monáe surprend. Pour cette occasion, elle a opté pour une création froncée de Vera Wang qui dessine sa silhouette voluptueuse.

Julia Roberts

Photo AFP

Julia Roberts a choisi une sublime robe de la collection Schiaparelli.

Sarah Hyland

Photo AFP

Cette robe minimaliste créée par Stella McCartney est rehaussée d’un large bracelet Misho et de multiples bagues. Avec sa coiffure savamment défaite, le tout confère une allure désinvolte à Sarah Hyland.

Cate Blanchett

Photo AFP

Cet ensemble Max Mara manquait peut-être d’éclat pour ce type d’événement, mais sa coupe sublime la silhouette de Cate Blanchett. Le bracelet manchette Louis Vuitton injecte une dose de brillance.