Voyage de stars: découvrez les Maldives, une destination adorée de Madonna

Destination enchanteresse, les Maldives font rêver les touristes et la reine de la pop Madonna n’y fait pas exception. À plus d’une reprise, elle, comme plusieurs personnalités riches et célèbres, a eu le privilège de se prélasser sur les plages paradisiaques de l’archipel situé aux larges des côtes de l’Inde et du Sri Lanka, au coeur de l’océan Indien.

Photo fournie par Vakkaru Maldives

Endroit par excellence pour l’élite du rock, l’archipel des Maldives répond aux besoins des grandes wstars qui recherchent le luxe, les lieux d’une beauté exceptionnelle, le grand confort, les services personnalisés sur mesure composés de multiples attentions et surtout la plus grande discrétion.

Pas question pour les grandes célébrités de se rendre dans de gros complexes hôteliers qui sont habituellement bondés des touristes de la classe moyenne.

Les Maldives, où l’on retrouve le concept d’un hôtel par île – on les appelle les hôtels-îlots, ou l’île-hôtel –, sont des endroits idylliques pour des vacances en toute intimité. Composés de villas, de plages et de piscines privées, il s’agit là des lieux prisés par le jet-set international. Les établissements de luxe sont nombreux qui se spécialisent aux exigences et aux fantaisies les plus extravagantes de leurs clients.

Photo fournie par Vakkaru Maldives

En 2020, on apprenait via son compte Instagram que Madonna s’est envolée aux Maldives avec ses enfants et son amoureux du moment, le danseur Ahlamalik Williams, pour un séjour au Vakkaru dans l’Atoll de Baa où elle a loué une villa pour y passer le temps les Fêtes. Son hébergement lui a coûté la somme de 32 000 $ américains pour une semaine ce qui exclut ses nombreuses extravagances que la star dont la fortune personnelle est estimée à plus d’un milliard de dollars américains peut bien évidemment se permettre.

Sur Instagram, elle a précisé que jamais elle n’oublierait ses vacances en famille aux Maldives.

Photo fournie par Milaidhoo Resort

Milaidhoo

À l’évidence, Madonna a apprécié les Maldives pour y être retournée il y a deux mois à peine avec ses six enfants. Cette fois, l’icône de la musique pop a opté pour le Resort Milaidhoo Maldives, un complexe de luxe isolé également situé dans l’Atoll de Baa dans la réserve de biosphère de l’UNESCO, à proximité d’Hanifaru Bay. On y loue une résidence privée avec piscine et plage privées pour près de 59 000 $ CA par semaine. L’île qui compte un seul hôtel est une zone protégée et un site de plongée exceptionnel. L’endroit qui ne fait que 300 mètres de long inspire la paix et respecte l’intimité. Même les dromes ne peuvent survoler l’île.

Photo fournie par Milaidhoo Resort

On peut soit profiter des trois restaurants sur place ou faire appel au service d’un grand chef pour cuisiner un plat sur mesure dans sa propre villa sur pilotis qui donne sur l’océan et ses lagons turquoise.

La voile, le catamaran, le kayak sont au programme. Des croisières d’observation des dauphins, des requins-baleines et des raies sont aussi offertes.

La superstar de 64 ans a pu y profiter d’un luxueux spa et, entre autres, d’un programme d’exercices et de yoga sur mesure.

Photo fournie par Milaidhoo Resort

Gastronomie

On retrouve des fruits de mer, de la cuisine thaïlandaise et européenne un peu partout.

Les touristes apprécient le restaurant Vakku à Vakkaru où l’on compte une superbe terrasse en bord de mer. On offre d’excellents poissons et fruits de mer ainsi que des grillades. Les prix varient entre 40 $ et 275 $ CA.

L’atoll de Baa

Situé au cœur des Maldives, à l’est des Seychelles dans l’océan Indien et au sud-ouest du Sri Lanka, l’atoll de Baa compte 75 îles dont 13 sont habitées. Les eaux limpides et turquoise particulièrement riches en corail et en poissons en font une destination de choix pour la plongée.

On s’y rend par hydravion privé – un vol de 35 minutes – depuis l’aéroport international de Male.

Rendre le rêve accessible

Si les Maldives sont connues pour l’élite au budget imposant, on peut néanmoins y séjourner à un prix plus raisonnable. À titre d’exemple, il est possible de séjourner dans un hôtel 3 étoiles, situé en bord de mer, au LVIS Blancura sur l’île Dharavandhoo, une belle île verte également dans les eaux de l’atoll de Baa, où se trouve aussi un aéroport pour environ 1600 $ CA pour une semaine.

On peut troquer les hydravions pour les traversiers afin de visiter plus d’une île. Il y a l’embarras du choix puisqu’en somme on compte près de 1200 îles aux Maldives dont 202 sont habitées et réparties en 26 atolls. Une myriade d’îles et d’îlots à découvrir.