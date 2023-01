Oliver Eriksson brise la glace au GP de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Oliver Eriksson a marqué l’histoire du Grand Prix de Trois-Rivières en remportant samedi la toute première édition de l’épreuve Nitro RX électrique sur glace.

Parti en position de tête, le vainqueur n’a guère été inquiété si ce n’est que son frère Kevin, classé deuxième à l’arrivée, lui a offert une sérieuse opposition en début de course. Les deux Eriksson ont orchestré un triplé suédois puisque leur compatriote Robin Larsson les a accompagné sur le podium.

« Je suis soulagé car j’ai éprouvé beaucoup de difficultés à trouver les bons ajustements pour améliorer le comportement de ma voiture au début de la fin de semaine. Mais, heureusement, l’équipe a travaillé fort pour corriger la situation avant la demi-finale.

« Puis, plus la course avançait, plus j’éprouvais des vibrations dans le train avant. Quelque chose s’est brisé, mais, fort heureusement, je n’ai pas été forcé à lever le pied », a-t-il expliqué.

« J’ai bien apprécié cette première expérience ici à Trois-Rivières et j’espère que vous vous êtes autant amusés que moi. Je souhaite vous revoir l’an prochain », a-t-il renchéri.

Larsson conserve la tête

Oliver, âgé de 24 ans, a devancé son frère aîné par 3,2 secondes lorsque le drapeau à damier a été agité au terme d’une finale de six tours disputé sur un tracé sinueux aménagé sur le site de l’Hippodrome.

Le Jamaïcain Fraser McConnell a croisé le fil d’arrivée au quatrième rang devant l’Américain Travis Pastrana. Le Britannique Oliver Bennett, l’Américain Conner Martell et le Norvégien Andreas Bakkerud ont suivi dans l’ordre lors de cette confrontation qui regroupait huit pilotes.

Photo courtoisie Stefano Facchin

Grâce à sa troisième place, Larsson conserve son avance au championnat avec seulement trois étapes à disputer dont la prochaine, également présentée sur la glace, aura lieu le 5 février à Calgary, en Alberta.

Sa récolte de 344 points lui permet de devancer Bakkerud (283), McConnell (276), Oliver Eriksson (265) et Pastrana (230).

Dommage pour Camirand

Dans les autres finales à l’horaire, Martin Langlois s’est imposé dans la division Rally NX (deux roues motrices) à bord de sa BMW devant Éric Dufour et Éric Courchesne, tous deux sur Volkswagen Golf.

Marc-Antoine Camirand, qui bataillait ferme pour une place sur la troisième marche du podium, a été victime d’une sortie de piste au tour ultime et il a dû se contenter de la quatrième et dernière position.

Le champion de la série NASCAR Pinty’s en 2022 a déploré un manque de puissance de sa BMW comparée à celle de Langlois.

Dans la classe des quatre roues motrices, Jérôme Mailloux, champion canadien en titre et lauréat du dernier Rallye de Charlevoix, a signé la victoire devant Alex Moreau et Joël Mailloux (le père de Jérôme). Les trois seuls participants de la course, tous à bord d’une Subaru WRX, se sont retrouvés sur le podium.

Finalement, en cote à cote, Mark Meyer a gagné la finale devant Jocelyn Thiffault et Martin Villiard.

Gregory et Serge Michaud, considérés comme les favoris logiques de l’épreuve, ont déclaré forfait pour la finale. En fait, des dix engagés au début du weekend, seulement cinq d’entre eux ont pris part à l’épreuve décisive.