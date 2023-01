P.K. d’abord, P.K. ensuite, P.K. tout le temps

La une fessait dur. Le P.K. Subban que les fans aiment tant se faisait mettre sur le nez une couple de demi-vérités.

Mais si P.K. Subban s’est retrouvé dans Le Journal avec son visage, son manteau et le sigle du CH sur le micro, ce n’est pas pour avoir commis un crime. Loin de là. L’idée de se servir de son nom et de son image pour créer une fondation pour venir en aide aux enfants de l’Hôpital de Montréal était la bonne.

L’idée que la turbulence et la popularité de Subban allait permettre de recueillir 10 millions $ sur une période de dix ans tenait la route. De belles et généreuses fondations qui redistribuent de l’argent depuis des décennies ont rendu hommage à Jean Béliveau, aux Nordiques ou à Guy Lafleur.

Les hommes et les femmes d’affaires ont toujours compris que Subban ne prendrait pas 10 millions dans ses poches pour les redonner à la fondation. J’ai toujours su que Subban allait contribuer à ramasser cet argent. Apparitions, tournois de golf, concerts, toutes les avenues allaient être exploitées.

Mais le lecteur ordinaire et parfois pressé, lui, il a acheté les manchettes voulues par Subban.

SA GRANDE GUEULE

Le problème, c’est la grande gueule de P.K. Subban. Pas capable de se la jouer profil bas quand c’est le temps. Lors de sa conférence de presse présentée au moment même où la direction du Canadien annonçait l’élection de Max Pacioretty comme capitaine du CH, fallait que Subban frappe plus fort. Fallait beurrer encore plus fort. Fallait que tout le monde, de Vancouver à Halifax et de Val-d’Or à Miami ne parle que de lui.

Il est allé dire et écrire que lui, P.K. Subban, donnait 10 millions $ à la fondation. C’était jouer sur les mots en 2015 et il n’a jamais cessé de glorifier ce mensonge maladroit au cours des sept dernières années.

Jusqu’à vendredi, le site de la fondation racontait la même histoire.

Qu’on me comprenne bien. Prêter son nom et sa popularité à une fondation et remettre en sept ans 6,5 $ millions à une fondation est déjà un beau geste en soi. Y ajouter des dons personnels de 800 000 $ est encore plus admirable. Subban a beau avoir gagné des millions et y trouver un avantage fiscal, personne n’est obligé de donner presque un million à une œuvre de charité.

LA PANDÉMIE ET NASHVILLE

Mais faire accroire aux bonnes gens qu’on donne 10 millions $, c’est une autre histoire. Ça sert avant tout l’image de P.K. Subban. Son image de grand frère sensible à la souffrance des enfants l’a très bien servi. On ne saura jamais ce que cette réputation de générosité extrême aura procuré en avantages divers à Subban. Mais on sait qu’il n’était pas obligé d’en beurrer aussi épais.

Surtout avec les deux ans volés par la pandémie et son échange aux Predators de Nashville. Que la fondation soit en retard, les gens le comprennent. Mais lâchez le couteau à beurre et les grosses confitures.

D’ailleurs, c’est justement parce qu’il en beurrait trop, tout le temps, que Subban a été sorti de Montréal. Et en fait, lui, un gagnant du trophée Norris, n’aura jamais connu la carrière qu’il aurait pu mener parce que c’était P.K. first, P.K. second and P.K. all the time.

Je ne voudrais pas que cette histoire nuise à d’autres gestes philanthropiques.

Par exemple, ce que Jonathan Drouin fait avec la fondation du CHUM. Il s’est engagé personnellement pour 500 000 $ en dix ans. Il verse son 50 000 $ par année et il ne fait suer personne.

Il pourrait en scorer un par exemple...