Plus de privé en santé: solution ou problème?

Notre système de santé voit ses failles mises de plus en plus en évidence.

Il ne faut pourtant pas se surprendre du délabrement des systèmes de santé des pays occidentaux après quatre décennies de néolibéralisme teintées par l’obsession d’économie dans les dépenses publiques pour abaisser les impôts.

La réduction des services a évidemment généré une kyrielle de problèmes qui donnent un élan à quelques politiciens et commentateurs pour prôner un recours au secteur privé dans le domaine de la santé.

Cet appel au privé est répété telle une incantation sans qu’on ait plus d’explications sur la manière dont cela viendrait améliorer la situation actuelle ou régler les problèmes auxquels sont confrontés nos réseaux de la santé.

Pire, ce sont ces politiciens de droite qui ont généré la crise actuelle et qui oublient trop facilement que le privé est abondamment présent dans nos réseaux publics sans que cela améliore quoi que ce soit.

Les failles

La plupart des usagers qui ont été pris en charge vantent la qualité des services reçus. Pour avoir été hospitalisé plusieurs mois après une transplantation pulmonaire et les complications qui s’en suivirent, je peux en témoigner.

Les citoyens se plaignent cependant des difficultés d’accessibilité aux services de première ligne comme ceux d’un médecin de famille ou des cliniques sans rendez-vous.

Les salles d’urgence qui débordent constituent un problème majeur depuis plusieurs années sans qu’un gouvernement ait pu le solutionner. Le manque de lits et de personnel se conjugue pour le rendre encore plus aigu.

Les délais d’attente pour une chirurgie, qui ne vont qu’en s’empirant depuis quelques années, s’avèrent une autre source d’inquiétude pour les malades, surtout lorsqu’ils se savent atteints d’un cancer ou d’une maladie grave.

L’émergence d’une médecine à deux vitesses où les mieux nantis paient pour des services qu’ils tarderaient à recevoir dans le régime public.

La vampirisation

Le privé occupe déjà une large part des dépenses publiques dans notre système de santé.

Les médecins sont des travailleurs autonomes enregistrés en entreprise et profitant souvent d’une fiducie.

Les personnels soignants, comme les infirmières, les auxiliaires et les préposés, proviennent souvent d’agences privées à fort coût, avec des restrictions d’horaire qui créent des pressions sur certains quarts de travail. Les équipements et les médicaments se révèlent une autre partie importante de la présence privée dans nos centres hospitaliers.

Un recours plus grand au privé générera probablement une désertion importante de médecins et de professionnels de la santé, aggravant du coup la détérioration de notre réseau public et augmentant les coûts personnels pour se faire soigner.

Assurer l’universalité des soins, l’éducation pour tous, la sécurité et la circulation sur le territoire constitue des responsabilités d’État. Elles sont mal prises en charge dans une conjoncture néolibérale et devraient faire l’objet de redressement.

Le secteur privé n’est pas la solution à nos carences dans le domaine de la santé : il est, au contraire, une source d’ennuis !