Porto Rico: un voyage aux multiples visages

Porto Rico est un riche mélange de culture, de saveurs, de langues et d’activités pour tous les goûts. Entre les commodités américaines, les indications routières en espagnol, les plats caribéens et les danses africaines, s’y rendre en vacances permet non seulement de décrocher, mais de vivre plusieurs aventures en un seul voyage.

Ces dernières années, lorsque Porto Rico fait les manchettes, ce n’est pas pour ses villes historiques, ses plages de sable doré ou ses forêts tropicales. Le territoire américain d’un peu plus de 9000 kilomètres carrés a été ravagé par des ouragans (Maria et Fiona), des tremblements de terre et inondations importantes.

Pourtant, aujourd’hui, lorsque l’on pose les pieds sur la petite île des Caraïbes, on retrouve très peu de traces de ces catastrophes naturelles dévastatrices. On est plutôt rapidement conquis par l’accueil chaleureux des Portoricains, par les couleurs qui ornent les façades du vieux San Juan, par la mer bleutée, par le soleil qui réchauffe chaque pore. Voici quelques activités à mettre à votre agenda à Porto Rico.

Maude Carrier

Errer dans les rues colorées du vieux San Juan

La capitale de l’île est sans aucun doute l’endroit idéal où débuter son séjour. Le vieux San Juan est tout particulièrement charmant, car les façades de chaque édifice arborent une couleur « pastel tropical » différente. Impossible de ne pas apprécier ses rues étroites, son pavé bleuté et ses remparts qui s’étendent sur plusieurs kilomètres. Errer dans le vieux San Juan est un plaisir pour les yeux à chaque coin de rue.

Maude Carrier

Goûter les saveurs locales

Pour saisir la richesse culturelle de Porto Rico, un tour gastronomique s’impose. Spoon propose de goûter aux saveurs locales en arpentant le quartier historique du vieux San Juan et ses bonnes adresses. Café, mallorca (pain sucré), porc, fèves, rhum, parcha (fruits de la passion), sofrito, poisson, paleta...vos papilles seront des plus ravies! (thespoonexperience.com, tour guidé en anglais)

Maude Carrier

Marcher dans la forêt nationale d’El Yunque

Seule forêt tropicale des États-Unis, El Yunque a une biodiversité exceptionnelle avec quelque 240 espèces de plantes et animaux dont plusieurs sont exclusives à cette région du monde. Avec une altitude de 1067 mètres, la forêt reçoit jusqu’à cinq mètres de précipitation par an ce qui donne droit à de magnifiques chutes impressionnantes et piscines naturelles. Les randonneurs apprécieront les 38 kilomètres de sentiers variant en difficulté dont certains offrent un panorama vers la mer turquoise à l’horizon, alors que d’autres vous plongent dans la nature verdoyante.

Maude Carrier

Admirer la bioluminescence

La bioluminescence est une belle surprise de la nature. À Porto Rico, on retrouve trois des cinq baies dans le monde où l’on peut observer ce phénomène original qu’est le scintillement de micro-organismes dans la mer. Bien installé dans un kayak, on pagaie dans la baie Mosquito, Laguna Grande ou La Parguera une fois la nuit tombée et la magie opère dès que la rame touche l’eau. Privilégiez une sortie tard en soirée et lors de la nouvelle lune pour une expérience inoubliable.

Maude Carrier

Savourer le rhum local

Il n’y a pas qu’à Cuba que le rhum est roi. À Porto Rico aussi cette boisson trône sur la carte des cocktails. On peut bien sûr y goûter dans les bars populaires de l’île, mais il est possible d’en apprécier les délicats arômes en visitant l’une des nombreuses distilleries, dont la célèbre Maison Bacardí qui produit 100 000 litres de rhum par jour. Si vous désirez toutefois boire le rhum le plus populaire de Porto Rico, c’est une bouteille de DonQ que vous devrez commander.

Maude Carrier

Découvrir les origines africaines de l’île

La ville de Loíza est à moins de 45 minutes du vieux San Juan. Créée par des esclaves africains en quête de liberté, c’est le lieu de naissance de la bomba, une danse rythmée par les tambours, et d’artistes locaux reconnus mondialement comme Samuel Lind. Du drapeau de cette communauté aux colonnes qui ornent les rues, le vert, jaune et rouge sont à l’honneur pour exprimer les racines de ces habitants.

Maude Carrier

Tout près, à Piñones, de magnifiques plages de sable doré et des étals de «frituras» accueillent les Portoricains les fins de semaine; une incursion dans le Porto Rico local qui vaut le détour.

Maude Carrier

Porto Rico ce sont aussi des îlots à découvrir, des grottes à explorer, des musées à visiter, des bars où danser et bien plus encore. Cette destination peut autant être pour le vacancier en quête de farniente que pour le voyageur qui a envie d’aventure, et tout cela, à quelques heures de vol à peine de chez nous.

Bonnes adresses à Porto Rico

Maude Carrier

4 restaurants où se remplir la panse :

Le 1919 dans le luxueux hôtel Condado Vanderbilt

Le Social dans le Condado Ocean Club

Le Barullo Taberna Española dans le District T-Mobile

Le Nispero Asador, Vinos & Cocteleria à Ponce

Maude Carrier

Il y a des hôtels pour tous les budgets à Porto Rico dont certains incluent le déjeuner. Quelques recommandations :

L’hôtel Palacio Provincial

Condado Ocean Club

B&B Casa Sol

St Regis Bahia Beach Resort & Golf Club

Se rendre à Puerto Rico :

Air Canada et Air Transat offrent un vol direct par semaine vers San Juan (SJU) entre décembre et février. Air Canada propose aussi des forfaits vols et hébergement.

La durée du vol de Montréal est de 4 heures et 30 minutes.

À savoir