Prenons soin de celles qui aident

Nos soignantes sont à bout de souffle. Plusieurs craquent.

Les infirmières bien sûr. Mais aussi les autres, beaucoup d’autres. Celles qui, dans notre système de santé, d’éducation et dans les groupes communautaires, préviennent et soignent la souffrance humaine sous toutes ses formes.

(Dans ce texte, le féminin inclut le masculin, car sur le terrain du « prendre soin » les femmes sont majoritaires. C’est aussi vrai dans beaucoup de familles lorsqu’il est question d’aidantes naturelles.)

Choix de société

Avez-vous remarqué à quel point il manque de ressources partout où des gens de cœur essaient de faire une différence ?

C’est comme si on s’attendait à ce que leur générosité et leur bonne volonté parviennent à compenser le manque d’investissements des gouvernements dans les programmes sociaux, les services publics et les organismes communautaires !

Les besoins explosent. On appelle les soignantes à l’aide. On leur donne plus de responsabilités, mais pas les moyens nécessaires ni le temps pour accomplir leur mission. On les pousse au bout du rouleau.

Maintenant, ce ne sont plus seulement des personnes vulnérables qui tombent, mais aussi celles dont le travail est de prévenir la chute des autres.

C’est le début d’un effet domino qui nous touche tous de près ou de loin.

L’épuisement se fait sentir de partout. Notre filet social perd des mailles depuis des années. La situation empire avec la courbe démographique, la pénurie de main-d’œuvre, l’inflation et l’apparition de nouveaux virus comme la COVID.

On sait aussi que les effets de la pollution et des bouleversements climatiques sur la santé et le bien-être de la population vont s’exacerber. C’est maintenant qu’il faudrait travailler en prévention et en adaptation.

Mais trop peu de gens y pensent, pris par d’autres urgences.

En mode solution

Le Québec a évidemment besoin de beaucoup plus qu’un gentil ministre de la Santé comme Christian Dubé pour réparer tout ça. D’éventuels transferts du fédéral aideront certes, mais encore faudrait-il les dépenser intelligemment.

Tous les ministères et tous les paliers de gouvernement ont un rôle à jouer lorsqu’il est question de santé. Investir massivement dans notre filet social doit être prioritaire.

Prendre soin des gens en amont évite qu’ils tombent malades. Les études en santé publique sont claires : prévenir coûte BEAUCOUP moins cher que guérir.

Rappelons que le premier déterminant social de la santé, c’est le revenu.

Les moins nantis sont ceux qui ont le plus de difficulté à manger sainement et à se loger adéquatement, ce qui affecte leur santé.

Les banques alimentaires ne suffisent pas à la demande ni les organismes qui viennent en aide aux personnes limitées par un handicap physique ou cognitif de même que les victimes de violence. Et que dire de l’itinérance ?

Bref, à voir tout ce qui se passe en amont, on comprend mieux pourquoi notre système de santé est dans cet état.

Agir dès maintenant

Les défis sont évidemment complexes. Mais chose certaine, on a besoin d’une vision qui mise sur la prévention et qui prend soin des personnes qui soignent partout dans la société.