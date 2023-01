Cinq soirées d’humour québécoises à visionner sur les plateformes numériques

L’humour québécois a encore et toujours la cote. Les plateformes numériques ont très bien compris que rire un bon coup, c’est toujours gagnant. Pas besoin d’être en direct, entouré de gens et plongé dans le noir pour s’éclater. Voici des numéros rigolos à consommer sans modération.

2 minutes pour être drôle – parties 1 et 2

Certains humoristes ont le luxe de développer une histoire drôle, de raconter une anecdote en crescendo et de livrer un « punch » après plusieurs minutes. Ce n’est pas le cas ici. Chaque artiste de la relève qui empoigne le micro dispose de 120 secondes pour dérider le public. Dans une véritable course contre la montre, chaque mot et chaque image comptent. Il faut toucher la cible rapidement et, surtout, se démarquer des autres comiques (ils sont 15 par partie) pour gagner la faveur des spectateurs. Une belle façon de découvrir de nouveaux visages.

►Disponible sur Crave.

Mathieu Dufour au Centre Bell

Plusieurs artistes rêveraient d’être la tête d’affiche du Centre Bell, de se payer le domicile du Canadien de Montréal un soir. Nombreux sont aussi ceux qui voudraient voir leur spectacle sur Netflix. Mathieu Dufour a droit aux deux privilèges. Après avoir déridé des gens dans l’amphithéâtre en juillet dernier, il compte bien faire de même avec ceux dans leur salon grâce, entre autres, à son expert de la mode et son anecdote au McDonald’s. Sa proposition unique et survoltée est à son image. Bref, tout pour plaire à ceux qui en ont assez des propositions « conventionnelles ».

►À regarder sur Netflix.

Les grands bien-cuits ComediHa!

Les humoristes ne se gênent pas pour se moquer des travers de notre société ni pour se payer des têtes. Ce n’est donc que le retour du balancier quand des artistes les prennent pour cible et décident de rire d’eux... En toute humilité, plusieurs vedettes ont accepté d’être écorchées pendant quelque 90 minutes. Les plus récentes envoyées dans la fosse aux lions : Martin Matte, Normand Brathwaite, Michel--- Barrette et Cathy Gauthier. Bons joueurs, ces humoristes écoutent ce que leurs collègues pensent d’eux. Comme tous les coups sont permis, mieux vaut en rire...

►À voir sur Vrai.

Yannick De Martino: les dalmatiens sont énormes en campagne

L’humour absurde colle à la peau de Yannick De Martino. Le jeune homme participe à des projets télé aussi variés que des émissions comiques, des webséries, des publicités et même des productions sportives. Ses réflexions, souvent déstabilisantes, mais ô combien amusantes, empruntent le même sentier. D’apparence simple, son humour singulier regorge de qualités. Dans son premier spectacle solo, l’heure est à la remise en question et tous les sujets y passent. L’artiste se dit «comme tout le monde», car, confie-t-il, il ne connaît qu’une sorte de papillon : le monarque. Rafraîchissant.

►Offert sur l’Extra de Tou.tv.

►Aussi en format balado sur Ohdio.

LOL: Qui rira le dernier?

Si Patrick Huard a quitté La Tour, ce n’est certainement pas pour s’asseoir sur ses lauriers. Le succès, il veut encore y goûter. Et pourquoi pas faire une fois de plus confiance à deux de ses forces: l’humour et l’animation. Il est donc aux commandes d’une nouvelle téléréalité au gros lot de 100 000 $ toute simple: dans un même loft, 10 personnes doivent éviter de rire pendant six heures alors que tous font des pitreries. Parmi les participants, on retrouve Arnaud Soly, Christine Morency et Laurent Paquin. Non, la partie en six épisodes n’est pas gagnée d’avance.

►Proposé par Prime Video.