Un premier but à Montréal pour Harvey-Pinard, une prédiction gagnante pour Belzile

Rafaël Harvey-Pinard avait marqué son premier but dans la LNH à son premier match avec le Canadien. C’était le 28 décembre dans un revers de 5 à 4 en prolongation contre le Lightning à Tampa.

Près de treize mois plus tard, Harvey-Pinard a expérimenté la joie d’un premier but sur la glace du Centre Bell. En deuxième période, l’ailier a bondi sur un retour de Michael Pezzetta pour loger la rondelle dans le haut du filet contre Ilya Samsonov.

Il a bondi dans la baie vitrée après son but pour ensuite recevoir un gros câlin de Pezzetta et d’Alex Belzile, l’auteur de l’autre passe sur ce jeu.

«C’est difficile à décrire comme émotions, a raconté Harvey-Pinard après le match. J’avais des frissons qui me passaient partout dans le corps. C’est un rêve de p’tit gars de compter un but au Centre Bell, encore plus contre les Maple Leafs un samedi soir.»

Pour une première fois, le numéro 49 a aussi eu le bonheur d’écouter la voix mielleuse de Michel Lacroix pour l’annonce de son but.

«C’était spécial. Depuis que je suis tout petit, je l’entends prononcer les noms des gars qui comptent. J’ai tout le temps des frissons. Mais d’entendre mon nom, c’était encore plus magique. C’était une soirée spéciale.»

À Montréal pour les matchs de mardi contre les Jets et de jeudi contre les Panthers, Marc Pinard et Johanne Harvey avaient remis le cap sur Arvida au Saguenay vendredi matin.

«Mes parents n’étaient pas là ce soir, mais j’avais de la famille du côté à ma blonde, a souligné le numéro 49. Je sais que mes parents me regardaient à la maison. Ils sont fiers de moi. Ça fait chaud au cœur.»

La bonne prédiction

Dans le vestiaire du CH, Harvey-Pinard a également dévoilé un talent unique pour Belzile, soit celui de lire l’avenir.

«Avant le début de la prolongation, Alex m’avait dit sur le banc qu’il croyait que Pitlick était pour marquer le but gagnant. Quand il a scoré, je n’en revenais pas. Je lui demanderai plus souvent ses prédictions.»

Rem Pitlick, un autre attaquant qui a porté l’uniforme du Rocket de Laval cette saison, riait de la prédiction de son coéquipier.

«Belzile est génial. J’étais heureux de le revoir avant le match. J’avais construit une belle complicité avec lui à Laval. Je suis heureux de savoir qu’il croit en moi et qu’il a fait cette prédiction.»

Belzile, quant à lui, était un peu timide de revenir sur cette histoire. Il avait probablement peur d’hériter du surnom de JoJo Savard.

«Je ne sais pas d’où ça vient. Je ne veux pas me faire passer pour un génie. J’avais ce sentiment. Quand la prolongation a commencé, j’avais un feeling. Quand Pitlick retrouve sa confiance, il est tout un joueur de hockey. Je suis très heureux pour lui. J’avais déjà fait une prédiction du genre cette saison à Laval.»