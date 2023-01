Un rendez-vous à ne pas manquer

Les chasseurs et les pêcheurs ne cessent de penser à leurs activités préférées et ils rêvent déjà à leurs prochaines excursions dans l’arrière-pays.

Contrairement aux années passées, où il y avait deux expositions vouées à nos passions, en 2023, dans le grand Montréal, il n’y en a qu’une seule et elle se déroule en fin de semaine au Centre des congrès du Sheraton au Carrefour Laval.

Du changement

Le Salon National de la Pourvoirie Chasse et Pêche en est à sa 25e édition. L’évènement s’est tenu pendant plus de 20 ans au Palais des congrès de Montréal. Puis, en 2017, cette populaire exposition annuelle a déménagé à la Place Sports Experts Forzani de Laval. En 2023, à la surprise générale, elle se déplace à quelques kilomètres de là, dans l’enceinte du Sheraton Laval. « La Place Sports Experts n’était pas disponible cette année. Nous avons donc dû revoir nos plans. Le Sheraton était sans aucun doute le meilleur choix pour nous. Le site est connu de tous et il est facile d’accès via les autoroutes 15 et 440. En plus, le stationnement est gratuit », explique le promoteur Gaétan Mondou.

Des exposants en grand nombre

Un total de 110 exposants s’est donné rendez-vous pour informer les adeptes et alimenter leur passion. Pour ce qui est des pourvoiries, il y en a 65 qui ont accepté l’invitation en plus des diverses destinations de la Sépaq.

Lors d’un tel rassemblement d’intervenants en nature, on a l’impression de ne pas avoir assez d’yeux et d’oreilles pour tout voir et tout entendre. Lors de ma visite de jeudi, j’ai rencontré cinq pourvoyeurs que j’ai choisis d’une manière bien spéciale, soit en me fiant à la rose des vents. J’ai sélectionné la pourvoirie la plus éloignée géographiquement dans chacune des directions reliées aux quatre points cardinaux. Voici ce que ces aubergistes de la forêt avaient à dire et à présenter :

La plus au nord

La Pourvoirie Broadback fait partie du territoire cri d’Oujé-Bougoumou. Au lac Assinica, les pêcheurs déjouent des brochets d’un poids moyen de 3,5 kg, des mouchetées d’un kilo et des dorés de 1,5 kg et plus. Ce site, à 730 km de Montréal, a été fermé en 2022 à cause de la COVID et pour rénover l’ensemble des installations. Un total de huit invités peut s’y rendre chaque semaine. Une équipe de guides est sur place pour épauler les amateurs. Pour info : 418 745-2519 ou broadback.ca.

La plus au sud

La réserve naturelle protégée de 265 km2 de Kenauk Nature est localisée à 140 km de Montréal, en Outaouais. Cet emplacement cinq étoiles vous convie pour la pêche journalière ou à forfait, pour la chasse et la villégiature. Un total de 22 chalets a été érigé sur des lacs privés où cohabitent des arcs-en-ciel, des mouchetées, des brochets, des achigans, etc. L’école de pêche à la mouche aide les passionnés à apprendre l’art de manier la soie. Pour info : 1 800 567-6845 ou kenauk.com.

La plus à l’est

La Seigneurie du Lac Métis est située à 45 minutes de Rimouski, soit à 600 km de Montréal. Le lac principal de 26 km abrite des touladis d’un poids moyen de 2,5 kg et des ogresses de plus de 7 kg. Des mouchetées de 750 g y coexistent également. Dans les six autres nappes d’eau, on déjoue des ombles de fontaine ensemencés et indigènes. Les clients peuvent choisir entre deux chalets pour 12 personnes et six autres de plus petite taille. Pour info : 418 750-8978 ou seigneurielacmetis.qc.ca.

La plus à l’ouest

La zec Dumoine est la seule zone d’exploitation contrôlée qui gère et opère une pourvoirie. Les Gîtes Dumoine Nature est situé sur les rives du lac aux Sangsues, à 40 km de Rapide des Joachims, au Témiscamingue. D’une longueur de 13 km, on y capture des grises, des dorés et des brochets. La zec, pour sa part, donne accès à 400 lacs répartis sur une superficie de 1500 km2. La mouchetée et l’arc-en-ciel sont aussi présentes dans ces plans d’eau. Pour info : 613 586-1966 ou zecdumoine.ca.

La plus loin au Canada :

Si vous aimez l’aventure et le dépaysement, contactez le guide francophone Normand Leroux de Yukon Fishing Adventure. Il vient vous chercher à l’aéroport et vous propose de séjourner en nature, dans une roulotte ou dans une tente prospecteur de luxe, sur les rives du lac Aishihik, à deux heures de Whitehorse. D’une longueur de 72 km, on y attrape de la truite grise, des brochets et de l’ombre arctique. J’y ai fait une pêche mémorable. Pour info : 1 867 335-6262 ou yukonfishingadventure.com.

La plus loin de toutes

En 2015, France Boucher et Éric Bergeron de Saint-Jérôme font l’acquisition d’une terre de 50 km2 au cœur des montagnes en Afrique du Sud et ils y érigent trois lodges pour y accueillir des adeptes. Depuis ce temps, la pourvoirie Majeje Safari propose des excursions de chasse à l’impala, au blesbok, au kudu, au walker buck, à l’élan, au buffle et à une quinzaine d’autres gibiers. Les forfaits de base incluant trois bêtes débutent à 5000 $. Pour info : 514 895-0475 ou majejeafricasafaris.com.

À voir

L’achat d’un billet d’entrée à 12,50 $ donne accès au site tout au long du week-end. De plus, afin d’encourager la relève, l’entrée est gratuite pour tous les jeunes de 17 ans et moins. Après avoir discuté avec les divers aubergistes de la forêt, les visiteurs pourront jeter un coup d’œil sur une vaste gamme de services et de produits spécialisés. Ils pourront aussi assister à des conférences variées.

En plus de l’exposition de Laval, qui se tient aujourd’hui de 9 h à 18 h et demain, dimanche, de 9 h à 17 h, Gaétan Mondou et son équipe présenteront le salon de Québec la semaine prochaine et ceux de Trois-Rivières et de Sherbrooke en mars. Pour en savoir plus, visitez le site pourvoirie.net.