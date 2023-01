Xhekaj et la culture

Au moins, Arber Xhekaj a confirmé pourquoi il appartient à cette équipe. Pourquoi il est un athlète fier de porter cet uniforme, un athlète qui a rapidement gagné l’admiration des amateurs.

Quand on parle de culture chez les décideurs du Canadien, Xhekaj est un exemple parfait.

Xhekaj joue avant tout pour le Canadien. Pour ses coéquipiers.

Il ne reculera pas devant tout joueur qui voudra s’en prendre à un de ses coéquipiers et il s’assurera qu’on les respecte et qu’on respecte l’organisation. Il est à espérer que le message a été capté par des patineurs qui auraient pu se manifester jeudi soir. Josh Anderson avait une belle occasion de s’imposer. Joel Edmundson également. Mais bon...

Le Canadien a perdu et Martin St-Louis ne s’est pas caché pour reconnaître que ses joueurs s’étaient tiré dans le pied en deuxième période. Difficile de contester les propos de l’entraîneur.

St-Louis n’a pas cherché des excuses, mais pouvait-il vraiment ignorer les événements entourant le premier but des Panthers ? Le fameux règlement de l’obstruction envers le gardien est devenu une véritable farce dans cette ligue.

Mathew Tkachuk a créé de l’obstruction envers Samuel Montembeault. C’est l’évidence même. A-t-il empêché le gardien d’avoir une chance de stopper le tir de Sam Reinhart ? J’en doute.

Sauf que ça fait des années qu’on rend des décisions qui parfois ne tiennent pas la route. L’obstruction envers les gardiens doit être revue dans les moindres détails et dès qu’il y a contact avec le gardien, ne devrait-on pas sévir ?

Tkachuk était avant tout dans le demi-cercle qui représente, selon les règlements, un endroit où les gardiens peuvent compter sur une protection de tous les instants. Donc, Tkachuk a touché à Montembeault alors qu’il était justement dans le territoire bleu.

Le fameux règlement

Revenir à l’ancien règlement, où tout joueur qui avait le bout d’un patin dans la zone bleue occasionnait un arrêt de jeu automatique, serait ridicule. Un règlement qu’on a aboli, rappelez-vous, après le fameux but de Brett Hull à Buffalo lors du dernier match de la Coupe Stanley.

Mais la Ligue nationale et ses nombreux intervenants doivent se pencher sur ce règlement. Il place tout le monde dans l’incertitude. « Ce n’est pas noir ou blanc. C’est plutôt gris. Quand j’ai pris la décision de contester le but des Panthers, étais-je certain de gagner ? Non. Mais, je devais prendre une chance. »

St-Louis a aussi questionné quelques décisions prises par les officiels et quelques pénalités alors que les arbitres ont carrément fermé les yeux. Ce fut d’ailleurs une dure semaine pour les arbitres.

Paul Maurice a payé 25 000 $ pour avoir semé le doute sur le comportement de François St-Laurent à son endroit. D’autres se sont tourné la langue sept fois avant de plonger dans des critiques sévères.

La tension monte

La tension monte parce que la lutte devient de plus en plus intense pour les équipes cherchant une qualification aux séries éliminatoires. Et, à travers la ligue, ça devient de plus en plus frustrant pour les entraîneurs impliqués dans cette course et plusieurs d’entre eux doivent composer avec un personnel réduit en raison des blessures.

Entre-temps, sur le marché des transactions, ça discute, mais les règlements du plafond salarial compliquent les négociations.

Jusqu’ici, c’est le calme plat. On se demande si une transaction, comme celle de Tyler Toffoli, l’an dernier, créerait des remous sur le marché des transactions.

Kent Hughes s’est montré plutôt discret sur le sujet au cours des derniers jours et on peut le comprendre. Il entretient des dialogues avec plusieurs de ses homologues, mais la longue liste des blessés chez le Canadien rend les négociations plus difficiles...

Ce qu’on a observé, jeudi soir, reflète parfaitement ce qu’il avançait plus tôt cette semaine. Dans l’adversité, on peut porter une meilleure évaluation. On peut s’emballer quand le Canadien connaît une bonne séquence, mais ça demeure une formation qui doit respecter un processus de relance. Le développement et la culture sont des priorités qu’on ne peut pas modifier.

Et ça permet aussi à la haute direction de bien identifier ceux qui sont prêts à respecter les consignes et jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs.

Dans la défaite, la frustration a poussé le Canadien à l’indiscipline, par contre, par moments, on a noté une belle solidarité chez les joueurs... du moins chez la plupart.

Quand on fait allusion à la culture, Xhekaj est sans doute un porte-parole aimé et apprécié. Ne s’est-il pas attiré les applaudissements bien sentis des amateurs même si la marque était de 6-2.

La parité cause des soucis

Le directeur général Jim Nill, des Stars de Dallas, est un décideur rusé. Comme pour tous ses homologues, la présente situation sur le marché des joueurs autonomes complique les discussions.

« Je n’ai jamais vu autant d’équilibre chez les équipes. La lutte est intense, les équipes compétitionnent à un très haut niveau. L’écart est si mince, personne n’ose prendre une décision présentement. Il y a aussi le plafond salarial, et vous savez très bien qu’il y a des joueurs très respectés avec un impressionnant profil de carrière sur le marché. Que va-t-il se passer ? Pour vous dire la vérité, on se pose tous la même question. » Nill ne cache pas que le nom de Patrick Kane alimente les discussions chez les décideurs des Stars. Max Domi également. Et ajoutons Bo Horvat. Nill convoite un centre de haut niveau.

Dumba sur le marché ?

Matt Dumba est un joueur qui retient l’attention. Son entraîneur, Dean Evason, a décidé de le laisser de côté, l’autre soir, parce qu’il ne joue pas à la hauteur des attentes des décideurs du Wild du Minnesota.

Pierre Dorion s’est rendu au Minnesota, la semaine dernière, et il veut ajouter un défenseur expérimenté à son groupe.

D’autres équipes ont également communiqué avec Bill Guerin, le directeur général du Wild...

Pour sa part, Joel Edmundson est toujours sur la liste des défenseurs convoités des Oilers d’Edmonton...