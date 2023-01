À la recherche d’une ancienne connaissance

Je cherchais à communiquer avec une femme qui avait étudié au CÉGEP dans la même classe que moi il y a trente ans. Le hasard a fait que j’ai réussi à savoir où elle travaillait grâce à LinkedIn et je lui ai fait parvenir une belle lettre à l’adresse de son entreprise.

Je lui ai demandé si elle se souvenait de moi, et par courriel elle m’a fait savoir que oui elle se souvenait de moi, que c’était loin tout ça, et qu’elle espérait que je me porte bien. Ne pouvant pas correspondre par courriel avec elle, j’ai de nouveau utilisé la poste pour lui envoyer une autre lettre.

Ce que je voudrais en fait, c’est solliciter une audience auprès d’elle pour qu’elle agisse dans le futur comme mentor auprès de moi. Rassurez-vous, je ne veux en rien briser son ménage. Je fais partie de cette catégorie de gens qui n’ont pas réussi dans la vie et qui sont seuls. À part mes parents et mes frères, je n’ai pas d’amis. Pensez-vous que je pourrais me risquer à lui envoyer une autre belle lettre à l’endroit où elle travaille ?

Simon

Puisque vous ne m’en dites rien, elle ne semble pas avoir répondu à votre deuxième lettre. Il serait oiseux que vous récidiviez avec une troisième, car son absence de réponse est en soi une réponse qui signifie qu’elle n’est pas intéressée à vous avoir dans sa vie, pour quelque raison que ce soit. Sans parler du fait qu’elle a omis de vous fournir son adresse courriel.