Coupe du monde de surf des neiges: sortie ardue d’Arnaud Gaudet en Bulgarie

«On ne peut pas toujours avoir une bonne journée», a réagi Arnaud Gaudet au terme de la Coupe du monde de Bansko, en Bulgarie. Dimanche, le Québécois s’est classé 25e après avoir connu deux manches difficiles en qualification, ce qui l’a empêché d’atteindre les rondes éliminatoires du slalom en parallèle.

Déjà, le planchiste de Montcalm ne s’attendait même pas à effectuer une deuxième descente lors des qualifications.

«J’ai fait deux grosses erreurs qui m’ont coûté beaucoup de temps et j’ai miraculeusement passé pour la deuxième manche, a-t-il raconté à Sportcom. Ma deuxième "run" était meilleure, mais j’ai eu de la misère en bas du "pitch". J’étais aussi dans le parcours bleu qui était plus lent et je n’ai pas été capable de rattraper mon retard.»

Les conditions n’étaient d’ailleurs pas optimales, aux dires du principal intéressé. La piste n’ayant pas été balayée, les compétiteurs ont dû s’élancer en négociant les trous qui s’étaient formés la veille.

L’Italien Maurizio Bormolini est sorti vainqueur de la finale où il était opposé à l’Autrichien Arvid Auner. Il a ainsi signé sa deuxième victoire de la saison après celle obtenue à Bad Gastein et a pris la tête du classement de la Coupe du monde.

L’Allemand Stefan Baumeister a complété le podium.

Déçu de sa performance au lendemain d’une 11e place, Arnaud Gaudet reviendra au Canada en prévision de la Coupe du monde de Blue Mountain, qui aura lieu cette semaine, en Ontario. Un slalom en parallèle sera présenté jeudi et sera suivi d’une épreuve par équipe vendredi.