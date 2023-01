De nouveaux membres pour «professionnaliser» le PCQ

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) a présenté dimanche de nouveaux membres à son exécutif afin de «professionnaliser» le parti en vue de son congrès qui aura lieu à l’automne.

C’est le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui a présenté ces nouveaux membres à la suite d’une réunion qui s’est tenue dimanche à Drummondville.

Ainsi, Louise Soucy, qui a été gestionnaire de différentes entreprises et organisations pendant 24 ans, a été nommée directrice générale. Soulignons que Mme Soucy est une ancienne candidate péquiste.

«J’ai très hâte de professionnaliser cette organisation et d’encadrer les différentes instances. Mon objectif est évident, c’est d’assurer que les étapes soient franchies pour gagner l’élection générale de 2026», a déclaré la principale intéressée dans un communiqué.

L’ancien candidat conservateur dans la circonscription de Beauce-Nord et maire de Saint-Lambert-De-Lauzon, Olivier Dumais, a pour sa part été nommé président de la commission de l’organisation du parti.

L’ancien candidat conservateur dans la circonscription de Vanier-Les-Rivières, Donald Gagnon, occupera officiellement la présidence du parti, tandis que son homologue, le Dr Karim Elayoubi prendra la relève à titre de président de la commission politique.

«Le Parti conservateur du Québec rassemble des gens qui viennent de différents horizons politiques et pour nous, ce qui est important, c’est de professionnaliser l’organisation au lendemain de l’élection», a déclaré le chef du parti, Éric Duhaime, en entrevue à LCN, dimanche après-midi.

«On a beaucoup de membres, on a eu beaucoup d’enthousiasme, on a tout construit rapidement et là, il faut mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Là, on a besoin de marathoniens pour les quatre prochaines années qui vont nous amener aux élections de 2026», a-t-il ajouté.

Cinq grandes priorités

Au cours de son lac-à-l'épaule cette fin de semaine, le PCQ a élaboré ses priorités de l’année à venir en vue du congrès du parti qui aura lieu à l’automne.

Le parti souhaite orienter ses discussions autour de cinq enjeux jugés prioritaires: la réforme démocratique, les ressources naturelles et la politique énergétique du Québec, l’inflation et les finances publiques, la santé et les urgences, ainsi que l’autonomie du Québec dans la Confédération canadienne.