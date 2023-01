Les plus grands exclus du match des étoiles

Le nouveau format du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH), où au moins un joueur de chaque formation doit être sélectionné, ne fait pas que des heureux. Certains hockeyeurs qui méritaient amplement de se retrouver à cette classique devront prendre leur mal en patience jusqu’à l’an prochain.

La saison 2022-2023 n’est pas différente, et la présence de joueurs comme Kevin Hayes, Brock Nelson, Seth Jones et Stuart Skinner peuvent soulever quelques questions. Voici huit autres athlètes qui auraient pu participer au match des étoiles cette saison:

Cole Caufield

Nombreux sont les partisans du Canadien de Montréal qui auraient aimé voir Caufield rejoindre Nick Suzuki en Floride, alors que la LNH a annoncé les élus avant la blessure du petit attaquant américain. Ce dernier possédait plusieurs arguments. Il est un jeune et excitant joueur qui est déjà soutenu par une légion d’amateurs, et il a aussi un certain talent pour marquer des buts. Caufield occupe le 14e échelon de la ligue avec 26 filets en 46 matchs.

Photo Martin Chevalier

Charlie McAvoy

Au sein de la section Atlantique, aucun défenseur n’a été invité pour cette partie des étoiles. Charlie McAvoy, qui est dominant avec les Bruins de Boston depuis son retour au jeu, aurait pu faire partie de la formation. Avec ses 27 points en 32 matchs, le joueur de 25 ans est le quart-arrière de la meilleure équipe du circuit Bettman.

AFP

Rasmus Dahlin

Dahlin, un autre arrière de l’Atlantique, est peut-être l’absent le plus improbable de cette édition. Bien entendu, Tage Thompson mérite amplement sa nomination, mais lever le nez face au deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs est assez osé. Avec 13 buts et 52 points, le Suédois montre des statistiques qui pourraient rendre jaloux bien des attaquants.

Martin Chevalier / JdeM

Steven Stamkos

Toujours dans la section du CH, Steven Stamkos aurait peut-être mérité mieux, même si les sélections de l’attaquant Nikita Kucherov et du gardien Andrei Vasilevskiy sont logiques pour le Lightning de Tampa Bay. Le capitaine connaît quelques-uns des meilleurs moments de sa carrière et a atteint le plateau des 500 buts plus tôt cette semaine. Avec 55 points en 45 matchs, Stamkos n’est devancé que par Kucherov chez les «Bolts».

Getty Images via AFP

Jake Oettinger

Il n’y a nul doute que Jake Oettinger sera une vedette du circuit Bettman pendant longtemps, et le jeune gardien de 24 ans est dominant depuis déjà plusieurs saisons. Montrant une maturité et un calme hors norme, le portier natif du Minnesota a aidé les Stars de Dallas à occuper le sommet de la section Centrale avec un taux d’efficacité de ,926 et une moyenne de buts accordés de 2,20, au deuxième rang de la LNH dans les deux catégories. Ses 20 victoires le mettent également sur un pied d’égalité au quatrième rang.

Getty Images via AFP

Vitek Vanecek

La section Métropolitaine avait l’embarras du choix au niveau des gardiens, et ce sont finalement les Russes Igor Shesterkin et Ilya Sorokin qui défendront la cage au match des étoiles. Chez les Devils du New Jersey, Vitek Vanecek est en grande partie responsable des surprenants succès de l’équipe. Le Tchèque a maintenu une fiche de 18-5-2, une moyenne de buts alloués de 2,37 et un taux d’efficacité de ,914.

Getty Images via AFP

Kyle Connor

Autant Connor Hellebuyck et Josh Morrissey sont de bons choix chez les Jets de Winnipeg, autant celui de bouder Kyle Connor semble illogique. Avec 23 buts et 56 points, l’ailier montre des statistiques de grande vedette. Le Québécois Pierre-Luc Dubois aurait été un autre bon candidat, surtout que la Belle Province ne sera pas représentée en Floride.

Getty Images via AFP

Vince Dunn

La superbe saison du défenseur Vince Dunn passe quelque peu sous le radar chez le Kraken de Seattle, mais le joueur de 25 ans montre d’excellentes statistiques. Non seulement a-t-il amassé 34 points (11e de la ligue chez les défenseurs), il a aussi marqué neuf fois en plus de maintenir un différentiel de +25. Un seul arrière a été sélectionné du côté de la section Pacifique, Erik Karlsson, qui ne se démarque pas tellement en défense.