LPGA: Brooke M. Henderson est championne en lever de rideau

Brooke M. Henderson a remporté le prestigieux Tournoi des Championnes de la LPGA, dimanche à Orlando. La Canadienne a fait un presque sans faute pour rester en tête.

Âgée de 25 ans, elle a terminé sa semaine de boulot avec un cumulatif de 272 (-16). L’Ontarienne a réussi trois oiselets et commis un seul boguey durant la dernière journée de la compétition. Elle a joué respectivement des rondes de 67,66,69 et 70.

La dernière victoire de Henderson remontait au 24 juillet 2022 dans le cadre du The Evian Championship. Elle ajoute donc un 13e gain en carrière dans la LPGA. La golfeuse n’avait jamais remporté ce premier tournoi de l’année, qui regroupe les championnes sur le circuit de la LPGA des deux dernières années.

Les plus proches poursuivantes de Henderson sur les allées du Lake Nona Golf & Country Club, la Suédoise Maja Stark et l’Anglaise Charley Hull, ont frappé la balle quatre fois de plus que la représentante de l’unifolié. Stark, qui avait connu un difficile début de championnat, a profité d’une bonne journée pour prendre la deuxième position du classement. De son côté, Hull a commis un double boguey au sixième trou qui l’a grandement désavantagé.