Quand la foi mène la vie

En lisant le texte « À propos de l’existence de Dieu » dans votre rubrique, je me suis rendu compte que c’était un texte que je vous avais écrit il y a plusieurs mois, et les quelques changements apportés n’ont en rien modifié son sens profond.

C’est ma foi en Dieu qui avait guidé ma main pour l’écrire. J’avais quatorze ans quand j’ai commencé à questionner mon rapport avec Dieu. À cette époque, j’avais un chien que j’aimais bien, alors que j’étais dure avec lui et que ça me troublait. Puis un de mes oncles que j’aimais est décédé après plusieurs années de maladie et ça m’avait troublée.

Je baignais dans un contexte familial croyant, surtout par ma mère, mais sans obligation de pratiquer. Puis je me suis mise à lire la Bible de ma mère, en cachette, je ne sais trop pourquoi. J’étais dans les évangiles et je me demandais pourquoi l’histoire se répétait, jusqu’à ce que je comprenne plus tard que les quatre évangélistes parlaient du même Jésus, avec quelques détails en plus ou en moins.

J’ai maintenant 69 ans, et je constate qu’avec les années, ma foi s’est approfondie. J’ai divorcé, puis j’ai vécu seule avec mes deux enfants pendant dix-sept ans pour ensuite me remarier avec un ami de jeunesse. Nous avons fait une bonne équipe lui et moi, mais il est malheureusement décédé d’un infarctus l’an dernier.

La foi est en fait un don de Dieu, pour tous ceux qui le veulent, mais avec une condition, celle d’avoir l’humilité. Une chose difficile pour nous les humains qui sommes si orgueilleux. Voilà le fond de ma pensée. Comme je ne crois pas au hasard, je crois que Dieu vous appelle, vous aussi, Madame DesChâtelets. Alors dites-vous que vous n’êtes pas obligée de demeurer agnostique.

Mariella Courtois

Je suis toujours surprise de constater à quel point les croyants pensent tous détenir la seule et unique vérité. À telle enseigne qu’ils font pratiquement tous du prosélytisme. Manie à laquelle vous n’échappez pas ma chère Mariella. Et rassurez-vous, je ne me sens aucunement amoindrie par mon agnosticisme.