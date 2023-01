Le Salon international de l’auto de Montréal est de retour au Palais des Congrès jusqu’au 29 janvier. Les amateursd’automobiles et les consommateurs ont l’occasion de découvrir un grand nombre de modèles, parfois même d’en faire l’essai.

Photo Martin Alarie

Le porte-parole du SIAM, Bertrand Godin, est en compagnie de Luis Pereira, directeur du SIAM, du ministre Benoit Charrette, de Martin Taillandier, président du SIAM, de Sébastien Alajarin, VP iA Services aux concessionnaires, et de Denis Dessureault, VP exécutif CCAM.

Photo Martin Alarie

Pat Jutras, VP chez Québecor et Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, ont rencontré Martin Taillandier, président du SIAM.

Photo Martin Alarie

Le chandail de Carey Price offert à la vente aux enchères par la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher était très populaire, comme ont pu le constater Annie Laroche et Mariane Chartrand.

Photo Martin Alarie

Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal et Pat Jutras, VP chez Québecor, entourent les dirigeants de la CCAQ, Robert Poëti, Ian P. Sam Yue Chi, le PDG, et Stéphane Lirette.

Photo Martin Alarie

Pierre Martel, de la Fondation Cité de la Santé, était présent alors que la Fondation a mis aux enchères plusieurs objets.

Photo Martin Alarie

La soirée du Gala Avant-Première Bénéfice permet d’amasser des fonds au profit de six fondations hospitalières du grand Montréal. On voit ici Maude Chayer, de la Fondation de l’ICM.

Photo Martin Alarie

Paul Bergeron, PDG de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, que l’on voit à l’avant-plan, est bien appuyé par les membres de son équipe.

Photo Martin Alarie

Le Chevrolet Equinox EV est en grande demande. Louise Villeneuve, VP du Groupe ALBI le Géant, est accompagnée de Vincent Boileau, GM, de Denis Leclerc, président du Groupe ALBI le Géant, de Lyne Robitaille, présidente du Journal de Montréal, et de Jocelyn Brière, VP du Groupe Albi Le Géant.

Photo Martin Alarie

Les dirigeantes de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, Élise Daoust et Francine Senécal, DG, sont très engagées.

Photo Martin Alarie

Le Journal de Montréal est un fier collaborateur du SIAM. Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal, et Pat Jutras, VP chez Québecor, que l’on aperçoit à l’avant-plan, sont entourés des directeurs de comptes chez Québecor.

Photo Martin Alarie

Lyne Robitaille, présidente du Journal de Montréal, a salué Maurice Rinaldi, de l’Agence Subaru, Richard Fabien, de Subaru et Tomohiro Kubota, président du conseil et président et chef de la direction de Subaru au Canada.

Photo Martin Alarie

Les voitures KIA sont toujours aussi populaires. On voit sur cette photo Pat Jutras, V.-P. Québecor, Elias El-Achhab, V.-P. et COO de KIA Canada, Jocelyn Brière, V.-P. Groupe Albi Le Géant, et Manon Labelle, directrice de comptes Québecor.

Photo Martin Alarie

Lors de mon arrêt chez Subaru, j’ai rencontré Hugo Dallaire, directeur de comptes à Québecor, Don Durst, Subaru, Tomohiro Kubota, Subaru Canada et Pat Jutras, V.-P. Québecor.

Photo Martin Alarie

Les dirigeants de Hyundai, Steve Flamand, Michel Poirier et Christine Smith, sont entourés de Lyne Robitaille, présidente du Journal de Montréal et Pat Jutras, V.-P. Québecor.

Photo Martin Alarie

Franco Santoriello et Elio Arcobelli, de la Fondation de l’Hôpital Santa Cabrini, étaient présents à la soirée-bénéfice.

Photo Martin Alarie

Luc Poirier, que l’on voit ici avec Isabelle Gauvin, présente sa prestigieuse collection de voitures Ferrari.