Un blessé dans une violente embardée en Montérégie

Un homme a été blessé lors d’une violente embardée survenue au cours de la nuit de samedi à dimanche à Saint-Théodore-d’Acton, en Montérégie.

Selon la Sûreté du Québec, le jeune automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et a quitté la route 139 pour se retrouver sur un terrain résidentiel. Le véhicule a capoté et a terminé sa course sur le toit.

Le conducteur a subi de graves blessures, mais sa vie n’était pas menacée, a précisé Marc Tessier, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

L’intervention des pompiers a été nécessaire pour permettre d’extirper l’automobiliste de son véhicule.

La cause de cette embardée demeurait inconnue en matinée.