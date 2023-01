5 «fake news» sur la nutrition

Nous n’avons jamais vu autant d’informations contradictoires en nutrition. Les nombreuses informations accessibles sur le web, souvent relayées par des pseudo-experts et autres influenceurs, peuvent facilement induire les gens en erreur. Voici 5 mythes qui circulent largement !

1) MANGER SANS GLUTEN EST PLUS SANTÉ POUR TOUS

Le gluten est une protéine présente dans différents grains tels que le seigle, le blé et l’orge. Chez les personnes qui souffrent de la maladie cœliaque, le gluten provoque une réaction immunitaire qui entraîne une inflammation de l’intestin grêle et une malabsorption des nutriments. Suivre un régime sans gluten à vie est alors essentiel pour la santé de ces individus.

Certaines personnes présentent également une hypersensibilité au gluten non cœliaque et pourraient bénéficier d’une alimentation sans gluten. En tout, on parle de 3 à 6 % de la population qui ont intérêt à exclure le gluten.

Pour tous les autres, donc la majorité de la population, retirer le gluten de son alimentation est inutile, voire néfaste puisque les produits sans gluten sont souvent moins riches en fibres et, parfois, affichent une plus longue liste d’ingrédients que les produits réguliers, notamment ceux à base de grains entiers.

2) L’HUILE DE NOIX DE COCO EST BONNE POUR LA SANTÉ

L’huile de coco est une huile végétale constituée à près de 85 % de gras saturés. Or, dans un avis publié en 2017, l’American Heart Association (AHA) recommande de remplacer les gras saturés par les gras insaturés et déconseille l’utilisation d’huile de coco qui peut contribuer à hausser le taux de mauvais cholestérol (LDL).

En effet, différentes études indiquent que la consommation d’huile de coco augmente le cholestérol total et le mauvais cholestérol LDL davantage que les huiles insaturées (ex. : huile d’olive, huile de canola). De plus, l’AHA conseille aux personnes à risque ou atteintes de maladies cardiaques de limiter leur consommation de gras saturés à 6 % de leur apport énergétique quotidien, soit l’équivalent de 13 g pour un apport de 2000 calories.

Pour atteindre cette limite, il faut consommer environ 13 c. à soupe d’huile de canola, 6 1/2 c. à soupe d’huile d’olive, mais seulement 1 c. à soupe d’huile de coco.

Mieux vaut utiliser des huiles riches en gras polyinsaturés ou mono-insaturés et éviter l’huile de coco !

Canola : 1 c. à soupe (15 ml) = 1 G de gras saturés

Olive : 1 c. à soupe (15 ml) = 2 G de gras saturés

Coco : 1 c. à soupe (15 ml) = 12 G de gras saturés

3) LE SOYA HAUSSE LE RISQUE DE CANCER DU SEIN

La science nous dit plutôt le contraire ! Le soya contient des phytoestrogènes, soit des composantes végétales qui ont des effets à la fois œstrogéniques et antioestrogéniques.

Une récente méta-analyse démontre une corrélation inverse claire entre la quantité de phytoestrogènes consommée et l’incidence du cancer du sein chez les femmes pré et post-ménopausées. Les données indiquent que les femmes qui consomment davantage de soya et d’autres sources de phytoestrogènes ont un risque moindre de recevoir un diagnostic de cancer du sein par rapport à celles qui n’en incluent pas dans leur alimentation.

En prime, plusieurs données récentes confirment que même les femmes ayant eu un cancer du sein bénéficieraient de l’intégration du soya dans leur menu pour réduire le risque de récidive.

4) LES CURES « DÉTOX » PERMETTENT DE PURIFIER L’ORGANISME

Les cures détox qui durent entre quelques jours et quelques semaines et qui consistent habituellement à se nourrir de jus de légumes, de jus de fruits et d’épices (comme le curcuma) attirent l’attention de plusieurs.

Selon différentes publicités, ces diètes permettraient de « nettoyer » l’organisme (notamment le foie et les intestins) en éliminant les toxines qui s’y accumulent inévitablement avec le temps.

Or, l’intestin est parsemé de bactéries, virus et champignons : le microbiote. Cette flore intestinale peut être modifiée par les changements alimentaires, mais il est impossible de « nettoyer » l’organisme ou de « détoxifier » l’intestin par l’alimentation. Au niveau de la recherche, les preuves scientifiques de haute qualité portant sur les avantages des diètes détox pour la santé sont pratiquement inexistantes et ne permettent pas de soutenir leur utilisation.

De plus, différents effets secondaires ont été signalés en lien avec les diètes détox, comme l’irritabilité, la fatigue, les carences en vitamines et minéraux et la diarrhée.

En conclusion, compte tenu du manque de preuves, des risques potentiels et de l’absence de réglementation, il n’est pas recommandé de suivre des diètes détox. Il est préférable d’adopter une alimentation saine au quotidien et de laisser les organes responsables de « détoxifier » le corps, notamment les reins et le foie, s’occuper du « nettoyage ».

5) Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée

On entend souvent dire que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée et que sa consommation permettrait de mieux gérer son poids. Or, le discours a changé au cours des dernières années avec notamment la science portant sur le jeûne intermittent.

Une méta-analyse parue en 2019 a analysé l’effet de la consommation régulière du petit-déjeuner sur le changement de poids et l’apport énergétique. Les résultats révèlent une légère différence de poids en faveur des participants qui sautaient le petit-déjeuner et un apport énergétique quotidien plus élevé chez les participants qui prenaient le petit-déjeuner.

De plus en plus, on incite les gens à manger de façon intuitive, ceux qui n’ont pas faim le matin peuvent manger plus tard, tant que la rencontre des besoins nutritionnels n’est pas compromise. En effet, le petit-déjeuner est souvent une façon d’intégrer des grains entiers (donc des fibres), des fruits et des produits laitiers (ou substituts végétaux enrichis en calcium) au menu, des groupes alimentaires qui font souvent défaut aux autres repas de la journée.

Si le petit-déjeuner n’est pas pris, il faut s’assurer d’intégrer ces aliments aux autres repas et collations de la journée.

Cependant, sauter le petit-déjeuner n’est pas recommandé aux enfants, adolescents, femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux personnes diabétiques.

En résumé, aucun repas ne semble plus important qu’un autre, l’important est de combler ses besoins nutritionnels !