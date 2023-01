Condo abordable à 568 000$ : un «excellent programme», dit l’administration Plante

L’administration Plante a défendu lundi son programme qui a permis à une famille de recevoir une subvention de 15 000$ pour un condo dit «abordable» à 568 000$.

« C’est un excellent programme qui répond à des besoins, celui de l’accessibilité à la propriété pour des ménages montréalais », a affirmé le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry.

Selon M. Beaudry, cet exemple est une «anecdote». «Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain», a-t-il déclaré.

Lundi, notre Bureau d’enquête révélait que l’administration de Projet Montréal comptait parmi les 13 000 logements sociaux et abordables qu’elle dit avoir réalisés depuis 2017, un condo de 875 pieds carrés vendu à 568 896$ en 2021.

La raison pour laquelle il se retrouve dans cette liste est que les propriétaires ont touché une aide financière de la Ville pour l’achat d’un logement neuf.

Les propriétaires, qui possèdent aussi quatre autres maisons dans la province, avaient affiché cette propriété en location à 2900$/mois, avant d’en retirer l’annonce après nos questions.

«Un problème majeur», dit l’opposition

Le conseiller de l’opposition Sonny Moroz, de son côté juge qu’il ne s’agit pas « juste d’une anecdote, mais la source d’un problème majeur qui mérite d’être réglé ».

« Comment ça se fait que ce couple se qualifie au programme de [subvention]? » a-t-il demandé.

« Il y a des critères qui sont mis en place, il y a des vérifications qui sont faites. Si les gens n’ont pas respecté les critères du programme, des vérifications seront faites et ils pourraient se voir à rembourser en totalité ou en partie la subvention qui leur a été octroyée », a expliqué Robert Beaudry.

Celui-ci n’a toutefois pas indiqué s’il jugeait que le prix payé était réellement abordable.

« On a augmenté les seuils [d’achat] parce qu’on vivait une grande augmentation des coûts pour l’accès à la propriété, a-t-il rappelé l’élu de Ville-Marie. On est l’administration qui a le plus fait pour le développement de l’abordabilité à Montréal. »