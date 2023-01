Des travaux jusqu’en 2032 pour détruire le vieux pont de l'Île d’Orléans

Québec maintient que le nouveau pont de l'Île d’Orléans sera mis en service en 2027. Mais il faudra ensuite cinq ans de travaux supplémentaires pour démolir l’ancienne structure.

La «mise en service progressive» du nouveau pont de l'Île d’Orléans s’échelonnera jusqu’en 2032, selon les plus récentes estimations du gouvernement.

Les automobilistes pourront toutefois circuler sur la nouvelle structure en 2027 comme prévu, assure le ministère des Transports.

«Au moment d’effectuer la déconstruction du pont, la circulation routière sera sur le nouveau pont. Les impacts anticipés de la déconstruction sur la circulation sont donc jugés minimes», a expliqué le porte-parole du ministère, Nicolas Vigneault.

Démolition

Une fois que le pont neuf sera debout, un chantier «d’envergure similaire» sera déployé pour démolir l’ancienne infrastructure, à laquelle le ministère des Transport accorde une «grande importance historique et patrimoniale».

Comme pour la construction du nouveau pont, des mesures seront alors mises en place «afin de limiter les répercussions sur la qualité de vie des résidents, notamment au niveau du contrôle de la qualité de l’air et du climat sonore», a précisé M. Vigneault.

Des travaux préparatoires ont lieu depuis août dernier sur la Côte-du-pont, notamment pour reconstruire la chaussée et installer de nouveaux systèmes d’éclairages et de signalisation. Si aucun délai ne vient en retarder la réalisation, les travaux auront donc duré 10 ans.

Il ne serait pas possible de faire les choses plus rapidement, juge le ministère, puisque la déconstruction du pont actuel «ne peut pas débuter avant que le nouveau pont soit en service et que le transfert de circulation ait eu lieu, en raison de l’espace de chantier limité et de la nécessité de maintenir un lien inter rive.»

Nouveau pont

Rappelons que le pont actuel, construit entre 1932 et 1935, arrive à la fin de sa vie utile.

D’une longueur d’un peu plus de deux kilomètres, le nouveau pont à haubans sera construit à environ 120 mètres à l’ouest du vieux pont.

Il comprendra une voie de circulation par direction, mais celles-ci seront deux fois plus larges que sur le pont actuel.

Une piste polyvalente sera également aménagée de part et d’autre des voies de circulation, pour les cyclistes.

Le projet du nouveau pont de l'Île d’Orléans a été dévoilé en 2015, et sa mise en service était initialement prévue pour 2024.

En 2018, le gouvernement a été contraint de la reporter à 2027, en raison des retards pris avec de nombreux appels d'offres.