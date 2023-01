[EN IMAGES] Visés par des coups de feu, des policiers du SPVM se jettent au sol

La caméra de sécurité d’un résident aurait capté la réaction des policiers au moment où ils se seraient fait tirer dessus hier à Rosemont par un homme en crise, armé d’une mitraillette.

Dans cette vidéo saisissante obtenue par Le Journal, on voit un duo d’agents qui cogne à la porte d’une résidence de la rue Saint-Zotique, près de la 25e avenue, vers 6h40. Rapidement, des coups de feu auraient été tirés dans la direction des policiers par un homme de 48 ans armé d’un pistolet-mitrailleur Uzi. La vidéo montre le premier agent qui s’empresse de redescendre le petit palier de marches pour se mettre à l’abri alors que le second saute par-dessus le balcon et atterrit dans la neige. Heureusement, ils n’ont pas été blessés.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Ceux-ci sont ensuite allés se réfugier derrière des véhicules stationnés en bordure de la rue et ont demandé du renfort.

«On sent vraiment la panique en regardant la vidéo, commente Jacques Foulem, dont les caméras ont capté la scène. C’est incroyable quand même de voir ça. C’est un quartier super tranquille ici où tout le monde se connaît. C’est triste, ce n’est plus juste dans le nord de l’île, c’est rendu ici aussi.»

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Sa mère sur place

La mère du suspect, âgée de 75 ans, se trouvait également dans la résidence. C’est elle qui aurait composé le 911, voyant l’état instable de son fils. Elle n’a subi aucune blessure.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Ne démontrant aucune résistance, Julien Giard a été arrêté peu de temps après. Il sera formellement accusé cet après-midi au palais de justice de Montréal pour usage négligent d’arme à feu, port d’arme dans un dessein dangereux et agression armée contre un agent de la paix.

Giard a quelques antécédents criminels pour vol, introduction par effraction, entrave au travail des policiers et possession d’outils de cambriolage, notamment.

Avec Michaël Nguyen et Maxime Deland.