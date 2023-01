Méganne Perry Mélançon nommée porte-parole du PQ

L’ex-députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a été nommée porte-parole du Parti québécois (PQ). Elle sera le satellite du parti en dehors du parlement, afin de laisser les trois élus libres se consacrer à leur travail de député.

«L’idée, c’est vraiment d’être le relais d’information. Ça va permettre à nos trois députés de se concentrer sur leurs dossiers et sur leurs tâches dans leur circonscription et au parlement», a-t-elle expliqué en entrevue.

«Les députés vont continuer à faire du terrain et à être présents le plus possible. Mais le chef ne pourra pas se diviser en cent non plus. Donc il va certainement avoir des invitations qu’on va me transmettre, et je vais pouvoir parler au nom du parti et véhiculer nos idées, nos valeurs et nos grandes orientations», a-t-elle ajouté.

En nommant Méganne Perry Mélançon porte-parole, le PQ espère mettre à profit les connaissances qu’elle a acquises alors qu’elle était députée. Pendant son mandat, elle était responsable des dossiers relatifs au développement régional. Elle a aussi déposé un projet de loi pour interdire l’exploitation des hydrocarbures en sol québécois, et travaillé sur le dossier de l’habitation.

«Je portais plusieurs chapeaux, et j’ai aussi créé des liens avec plusieurs acteurs de la société civile (...). Après les élections, Paul [St-Pierre Plamondon] avait en tête d’apporter cette contribution encore une fois en politique», a souligné la nouvelle porte-parole du PQ.

Même si la durée de son mandat de porte-parole reste à définir, Méganne Perry Mélançon soutient que la création de ce poste est aussi une façon pour elle de rester dans l’espace public d’ici au prochain scrutin.

«On a une vision vraiment 2026 (...), a-t-elle dit. Moi, c’est mon intention d’être encore là. Je ne me cache pas non plus sur mon intérêt de me représenter lors des prochaines élections.»

Le PQ n’a considéré aucune autre candidature pour ce poste de porte-parole, qui a été «ficelé» directement avec l’ex-députée de Gaspé. Par ailleurs, le parti n’exclut pas qu’il y ait d’autres nominations de ce genre dans un avenir rapproché.

Députée de Gaspé de 2018 à 2022, Méganne Perry Mélançon a perdu son siège en octobre dernier aux mains du caquiste Stéphane Ste-Croix, par une marge de 710 voix.