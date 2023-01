Les bouchons sont revenus à Québec

Photo Didier Debusschère L’autoroute 40, près de l’échangeur avec l’autoroute Laurentienne, est celle où l’on retrouve les débits de circulation les plus élevés dans la grande région de Québec. Si on se fie à la moyenne quotidienne en semaine, on y dénombre plus de véhicules qu’avant la pandémie alors qu’on observe encore une légère diminution à d’autres endroits, notamment sur les deux ponts entre Québec et Lévis.