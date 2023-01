LPGA : Brooke M. Henderson au sommet du golf mondial

La Canadienne Brooke M. Henderson s’est hissée au premier rang du classement mondial de la LPGA, lundi.

Celle qui avait conclu la saison 2022 au troisième échelon de l’échiquier international a atteint le sommet du palmarès en vertu de sa victoire de dimanche dernier dans le cadre du Tournoi des Championnes de la LPGA. Il s’agissait de la première compétition de la campagne 2023 et rassemblait toutes les golfeuses qui ont soulevé un trophée l’année précédente. L’Ontarienne a été en contrôle pendant toute la compétition et l’a emporté par quatre frappes.

Henderson a donc mis la main sur son 13e sacre en carrière sur le prestigieux circuit professionnel, ce qui représente un sommet dans l’histoire du golf canadien.

«C’est vraiment excitant. J’essaie toujours d’avoir quelques victoires pendant la saison», a déclaré Henderson au micro du réseau NBC Sports après sa victoire.

«D’être en mesure d’en obtenir une dès mon premier tournoi me permet d’avoir moins de pression sur les épaules. J’adore jouer sur le circuit de la LPGA et affronter les meilleures joueuses au monde chaque semaine. C’est excitant d’être dans la course et fantastique de soulever un trophée.»