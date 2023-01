Marion Thénault passe d’un extrême à l’autre en deux jours

Après l’ivresse de la victoire, samedi, Marion Thénault a vécu une grande déception, hier, alors qu’elle a été exclue de la finale pour seulement la deuxième fois de sa carrière.

Portant le maillot jaune de meneuse au classement de la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière, Thénault a exécuté un saut qu’elle a l’habitude de réussir facilement, mais elle n’a pas été en mesure d’atterrir correctement.

« J’ai commis une erreur que je faisais souvent avant, a-t-elle expliqué. J’ai ramené mes pieds à l’atterrissage. J’ai fait un très beau saut et je l’avais, mais je n’ai pas été assez agressive dans mes actions. Ce n’est pas une question si je suis capable de le réussir ou non. La question est de savoir si je suis dans un bon état d’esprit ou non. »

Thénault n’a pas été en mesure de redescendre de son nuage après avoir eu des moments d’une grande intensité, samedi, entourée de ses proches.

« C’est difficile de vivre d’aussi beaux moments, qui étaient tout simplement incroyables, et de devoir tout recommencer dès le lendemain, a-t-elle raconté. Mentalement, je n’ai pas été en mesure de le faire. J’ai du travail à faire à ce niveau. »

A-t-elle ressenti une pression supplémentaire après être montée sur la plus haute marche du podium, samedi ?

« Honnêtement, je ne pense pas, a-t-elle indiqué. Je veux toujours gagner. J’étais plus confiante que la veille en raison de ma victoire. Je dois apprendre à gérer deux Coupes du monde consécutives, ce que je n’avais jamais vécu avant. »

Expérience profitable

Jeff Bean estime que la mésaventure de Thénault fait partie de son apprentissage.

« J’étais vraiment déçu ce matin, mais il s’agit d’une bonne expérience si on regarde la carrière globale de Marion, a résumé l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Jeff Bean. Ce n’est pas facile de revenir dans le même état d’esprit après avoir vécu des émotions aussi fortes. Elle a vécu quelque chose de vraiment spécial de gagner à la maison et c’est 100 pour cent normal, ce qui est arrivé. »

« Elle va apprendre beaucoup de cette expérience, de poursuivre Bean. Je suis très content qu’elle ait pu garder le maillot jaune. Le vrai test sera à la prochaine Coupe du monde et je suis confiant qu’elle sera de retour sur le podium aux États-Unis. Malgré ses accomplissements depuis le début de sa carrière, il ne faut pas oublier que Marion est encore une jeune compétitrice. »

Thénault a été écartée de la finale à sa première Coupe du monde le 7 février 2020 à Deer Valley, terminant en 18e place.

« Ça fait mal tout court, pas plus parce que je suis à la maison. Porter le maillot jaune pour la première fois de ma carrière a probablement ajouté un stress. »

Meilleure Canadienne

Écartée de la finale, samedi, Flavie Aumond a rebondi de belle façon avec une septième place, ratant sa troisième super finale en carrière de très peu.

« J’étais déçue, samedi, mais je suis contente, aujourd’hui [hier]. J’ai commis une petite erreur à l’atterrissage en finale et je savais que je ne ferais pas la super finale. »