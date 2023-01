Mon coup de foudre pour Antoine

S’il y a un mot qui est galvaudé, utilisé à toutes les sauces, c’est bien le mot « bienveillance ».

Mais une série a réussi à me réconcilier avec ce mot et lui redonne ses lettres de noblesse. C’est À propos d’Antoine, cette série pleine de tendresse diffusée sur Club illico.

Sans jamais tomber dans la guimauve et le gnangnan, cette série raconte (sous le couvert de la fiction) la vraie histoire d’une famille pas comme les autres qui entoure un enfant pas comme les autres... de bienveillance...

À PROPOS DE CATHLEEN

Je connais bien Sylvain Parent-Bédard, fondateur de ComediHa!. Dans le milieu du spectacle et de l’humour, il est apprécié et respecté. Mais je ne connaissais pas son fils Antoine, 15 ans, autiste de niveau 3, déficient intellectuel, polyhandicapé et épileptique de haut niveau.

La blonde de Sylvain, la comédienne et humoriste Cathleen Rouleau, a écrit la série À propos d’Antoine pour raconter le quotidien d’une fille qui tombe amoureuse d’un homme dont l’enfant est lourdement handicapé.

Je m’attendais à rire : après tout, quand une humoriste partage le quotidien d’un organisateur d’un festival d’humour, ça doit quand même mener à quelques situations rigolotes.

Ce à quoi je ne m’étais pas préparée, par contre, c’est à être aussi émue et surtout, à éprouver un véritable coup de foudre pour Antoine, qui joue son propre rôle dans la série.

Antoine n’est pas verbal, mais il communique comme pas un, avec son sourire craquant, son regard perçant, ses cris de joie. Mais surtout, Antoine communique avec sa tendresse, ses câlins, ses bisous.

J’ai complètement craqué quand, après deux épisodes de la série, j’ai regardé Antoine, le merveilleux, le documentaire sur les coulisses du tournage.

Cathleen Rouleau y explique bien ce que représente être la belle-mère d’un enfant polyhandicapé : « C’est pas simple... mais c’est beau quand même. »

Voilà ce que la série nous donne à voir : du beau, de l’humain à son meilleur et oui, une bonne dose de bienveillance.

Dans la « vraie vie », Antoine est entouré de son père (et de la blonde de son père), de sa mère (et du conjoint de sa mère et de ses deux filles) et de son frère. Tous ces gens ont créé une famille reconstituée, bourrée de tendresse, unie autour d’un but commun : prendre soin d’Antoine, lui assurer réconfort et bonheur.

C’est une belle réussite humaine, une belle histoire, qui m’a complètement chavirée.

Cette chaîne humaine de solidarité (ils voyagent ensemble, fêtent ensemble) m’a fait chaud au cœur, en cette ère individualiste et jemenfoutiste.

Mais attention : ni le documentaire ni la série ne sont misérabilistes.

LA PEAU D’UN AUTRE

On a souvent entendu des lobbys réclamer que seules des personnes vivant avec un handicap incarnent des personnages handicapés à l’écran. J’ai toujours défendu l’idée que les comédiens doivent au contraire pouvoir jouer tous les rôles, se glisser dans la peau de tout un chacun.

Mais dans le cas d’Antoine, je suis convaincue qu’il était le seul à pouvoir jouer son propre rôle.

Je suis en effet convaincue que jamais je n’aurais eu un aussi gros coup de foudre pour un comédien qui aurait tenté d’imiter les sourires craquants d’Antoine.

On peut « faire semblant » d’être handicapé. Mais on ne peut pas faire semblant d’être merveilleux.