Patricia Arquette aux fans de la série Severance: «vous devriez avoir très peur pour la saison 2»

L’interprète de la vilaine Harmony Cobel de la série Severance (Dissociation au Québec) avertit les admirateurs: ils doivent s’attendre au pire avec la deuxième saison! Bien que la suite de la série à succès de Apple TV+ n’ait pas encore de date officielle de sortie, l’actrice de 54 ans affirme que celle-ci sera encore plus mystérieuse et truffée de drames.

Patricia Arquette a profité de son passage à la 28e cérémonie des Critics Choice Awards pour divulguer à ET Canada quelques informations à propos de la saison 2 de la populaire et énigmatique série Severance.

Photo courtoisie AppleTV +

Accompagnée de Britt Lower (qui interprète Helly dans la série et qui s’est dit «absolument satisfaite» de la manière dont les choses évoluent pour son personnage), elle a insisté sur le fait que les téléspectateurs devaient s’inquiéter et craindre ce qui s’en vient pour les employés de Lumon Industries ayant subi une opération de séparation entre leurs souvenirs professionnels et personnels.

«Ayez peur, très peur, a taquiné Arquette. Je pense que ces gars ont travaillé très dur et ont trouvé beaucoup de choses vraiment créatives. Ils ont tout un monde en tête. Ils nous ont juste laissé entrer, morceau par morceau, dans ce qui se passe, mais je pense que ce sera amusant et beau, et Britt (Lower) est incroyable comme toujours.»

L’actrice fait ici référence à l’intrigue très mystérieuse de cette histoire dans laquelle un des employés ayant été «dissocié» (interprété par l’excellent Adam Scott) découvre progressivement un réseau de complot au sein de l’entreprise où il a choisi de travailler pour oublier les souvenirs de la mort de sa femme dans sa vie réelle.

Alors que les fans continuent de multiplier les théories quant à ce qui déroule réellement dans l’entreprise et où l’histoire pourrait mener les personnages dans la deuxième saison, l’actrice a affirmé qu'elle prenait plaisir à lire les théories des admirateurs sur les réseaux sociaux.

«J'adore tout lire : toutes leurs idées, ce qu'ils pensent qu'il se passe, car ils sont vraiment investis», a poursuivi la comédienne qui explique être en grande partie tenue dans le noir, sachant «très peu» à quoi s'attendre avant le tournage.

La série a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison en avril dernier. Le tournage de la saison 2 s’est amorcé fin octobre, mais la date de sortie officielle n’a pas encore été rendue publique. «Vous l'aurez quand vous l'aurez», a déclaré Patricia Arquette.

«Toute l'équipe est tellement excitée d'être de retour et de replonger dans ce monde incroyable que Dan Erickson a créé», a ajouté la comédienne Britt Lower.