Saguenay et Lévis dans le top 3 des meilleures villes du Canada

Saguenay et Lévis se retrouvent sur le podium du palmarès des meilleures villes où emménager au Canada dressé par MovingWaldo, un planificateur de déménagement qui encense aussi Québec et Thetford Mines.

Selon ce palmarès dévoilé un peu plus tôt en janvier, Saguenay arrive au second rang des meilleures villes canadiennes, tout juste devant Lévis. Toutes deux sont devancées par Edmundston, au Nouveau-Brunswick, a énuméré l’entreprise qui s’est basée sur la sécurité des villes, le coût des maisons et l’accès à des établissements récréatifs et de plein air pour faire ses choix.

Décrite comme étant «une ville québécoise sans trafic», Saguenay a obtenu la médaille d’argent en raison de son abordabilité, de la faible criminalité et de son «offre complète de programmes, cours et activités couvrant plusieurs champs d’intérêt», a vanté MovingWaldo.

Dans la même optique, Lévis a été vanté pour sa sécurité, mais aussi pour sa proximité avec plusieurs parcs nationaux. De plus, la ville se trouve à quelques minutes à peine de Québec, qui occupe le 6e rang du palmarès.

Parlant de la capitale, MovingWaldo y vante la «qualité de vie imbattable» qu’elle peut offrir à ses résidents. Les chutes Montmorency, les plaines d’Abraham et le festival d’été de Québec sont vantés comme autant de raisons pour décider d’aménager à Québec.

Dernière ville québécoise à s’afficher au palmarès, Thetford Mines se démarque avec son offre d’activités extérieures. Le coût des loyers 69 % moins élevé que la moyenne québécoise, selon les calculs de l’entreprise, n’est pas non plus à dédaigner.

Le palmarès des meilleurs villes canadiennes selon MovingWaldo

1 - Edmundston, N.-B.

2 - Saguenay, Qc

3 - Lévis, Qc

4 - Deep River, Ont

5 - Trenton, N.-É.

6 - Québec, Qc

7 - Thetford Mines, Qc

8 - High River, Al

9 - Barrie, Ontario

10 - Wellington, County, Ont