Trudeau’s Way or the Highway!

Voilà, ça y est.

On y est.

Au cœur du problème.

Fini, le tataouinage.

On parle ici des vraies affaires.

LA TECHNIQUE DU RICOCHET

Je parle de la récente déclaration de Justin Trudeau concernant le recours à la clause dérogatoire — aussi appelée « clause nonobstant » — par le Québec et l’Ontario.

Pour le premier ministre, ce recours à cette disposition — qui, faut-il le rappeler, est non seulement inscrite au cœur même de la constitution canadienne de 1982, mais fut l’une des conditions essentielles de son adoption par les provinces — est une attaque frontale contre les droits et libertés des citoyens canadiens.

« La clause dérogatoire, ce qu’elle permet de faire quand un gouvernement provincial l’utilise, c’est de mettre de côté les droits fondamentaux des citoyens comme la liberté d’expression, la liberté de conscience, parce qu’on veut adopter un projet de loi qui va à l’encontre de ces droits fondamentaux, a-t-il dit, lors d’une entrevue qui s’est déroulée à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

« L’idée d’avoir une Charte des droits et libertés, c’est pour nous protéger contre la tyrannie de la majorité. On est en train de banaliser la suspension des droits fondamentaux... »

Officiellement, Justin Trudeau vise le premier ministre ontarien Doug Ford, qui a utilisé la clause dérogatoire pour empêcher les travailleurs de soutien en éducation de sa province d’exercer leur droit de grève.

Mais personne n’est dupe.

Justin joue au billard. Il frappe sur la boule ontarienne pour mieux envoyer la boule québécoise dans la poche.

C’est la technique du « ricochet ».

Visa la 7, empocha la 9.

FAIRE SON BOUBOU ?

Justin Trudeau a dit qu’il était prêt à se rendre jusqu’à la Cour suprême pour « mieux encadrer » l’utilisation de la clause nonobstant.

Pour François Legault, qui a utilisé la clause dérogatoire pour faire adopter les lois 21 et 96 sur la laïcité de l’État et la protection du français, la déclaration de Justin Trudeau est une « attaque frontale contre la capacité de la nation québécoise de protéger ses droits collectifs ».

Le premier ministre québécois semble tomber des nues.

On a envie de lui dire : « Mais c’est ça, le Canada, monsieur Legault ! Arrivez en ville ! Qu’est-ce que vous pensiez ? Que le gouvernement fédéral accepterait sans broncher l’adoption des lois 21 et 96 ? Qu’il ne répliquerait pas ? Qu’il ne tenterait pas de les faire invalider ?

« Mais sur quelle planète vivez-vous ? Ces lois vont à l’encontre même de l’ADN canadien ! De toutes les valeurs défendues par Justin Trudeau ! Vous pensiez quoi, que Justin et l’élite canadienne allaient vous féliciter ? »

La question quiz, maintenant, est de savoir comment monsieur Legault va réagir.

Va-t-il juste taper des pieds ? Rouspéter ? Se faire aller les baguettes et prendre son trou, comme Bourassa au lendemain de la mort de Meech ?

Ou va-t-il en tirer les conclusions qui s’imposent ? À savoir que le Québec a autant sa place au Canada qu’un producteur de bacon dans un festival de bouffe végane ?

LE CARREFOUR

On y est, les amis.

Au cœur du problème.

Il n’existe pas de troisième voie. C’est « Trudeau’s Way or the Highway ! »

Quel chemin allons-nous choisir ?