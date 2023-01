Voici tout ce que vous devez savoir sur le retour du Salon de l’Auto de Montréal 2023

Après deux ans d’absence, les passionnés d’automobiles seront heureux d’apprendre que le Salon International de l’Auto de Montréal sera de retour, du 20 au 29 janvier 2023, au Palais des congrès de Montréal. Cet événement, qui est le plus important dans le monde automobile au Québec, promet une édition qui vaut le détour!

Le pilote automobile Bertrand Godin reprend une fois de plus son poste de porte-parole et semble plus enthousiaste que jamais de retrouver les fanatiques de voitures.

Lors de cette 78e édition, le Salon présentera de nombreuses nouveautés et avancements technologiques en matière de mobilité. Il s’agit donc de l’occasion idéale de voir et de comparer parmi les modèles sur place afin de faire le bon choix pour votre prochain véhicule.

L’offre électrique bien présente au Salon de l’Auto

Cette année, toutes les marques «grand public» présenteront leurs nouveautés électriques ou électriques branchables. En tout, c’est 67 véhicules verts pour qui, ce sera même une première fois dans un salon de l’auto canadien!

En plus d’être «branché» sur la nouveauté, l’événement est soucieux de rendre l’industrie plus verte!

Parmi la sélection de voitures électriques qui sera présentée, on retrouve la: Toyota bZ4x et Prius Prime, Lexus RZ, Buick Wildcat EV, Cadillac Lyriq, Chevrolet Silverado 1500 EV, Hyundai IONIQ 6 et concept SEVEN, GMC Hummer EV, Kia EV6 GT et le Niro EV, Mini Cooper SE, Nissan ARIYA, Subaru Solterra et les 4 modèles de VinFast. À noter que le concessionnaire de Tesla Laval sera présent avec 2 modèles.

Les attractions qui valent le détour

En plus des nouveautés en matière de mobilité, de nombreuses attractions spéciales, mettant en vedette des voitures à faire rêver, seront présentées au Salon de l’Auto de Montréal.

3 attraits à ne pas manquer! La collection de Luc Poirier L’homme d’affaires québécois présentera pour la première fois sa collection de 20 voitures exceptionnelles, qui comprend majoritairement des Ferrari. Sur place, vous pourrez, entre autres, admirer la Ferrari F1 de Michael Schumacher (2004), la Ferrari 288 GTO, LaFerrari Aperta, la Ferrari Enzo et la Ferrari F40. Automobiles Etcetera Pour faire rêver les visiteurs du Salon, une dizaine de voitures seront exposées, dont la Porsche Singer/Williams DLS coupe, la Bugatti Chiron Sport 2021, la Maserati MC 20 Coupe et la Rolls Royce Phantom Coupe « NIGHTHAWK EDITION ». Expo Shelby Les amateurs de voitures modifiées seront ravis avec 6 voitures Shelby, incluant la magnifique Daytona.

Des essais routiers de véhicules électriques signés CAA-Québec

En collaboration avec CAA-Québec, différentes voitures électriques seront disponibles pour des essais routiers. Il sera possible de s’inscrire sur place lors de votre arrivée au Salon de l’Auto, au niveau 2 du Palais des congrès. Ce sera l’occasion de faire l’essai de plusieurs modèles comme le Cadillac Lyriq, le Nissan ARIYA et le Toyota bZ4X.

Présentée par iA assurance Auto et habitation, la 78e édition du Salon International de l’Auto de Montréal aura lieu du 20 au 29 janvier 2023, en collaboration avec le Journal de Montréal, au Palais des congrès. Achetez vos billets en ligne dès maintenant à salonautomontreal.com et téléchargez la nouvelle application mobile du Salon, disponible gratuitement sur Apple Store et dans Google Play, afin d’optimiser votre visite!