BOULERICE, Romain



De St-Édouard, le vendredi 20 janvier 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Romain Boulerice, époux de madame Line Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Roxanne, Amélie, ses frères et sa soeur : Arthur (Solange), Eugène (Rita), feu Rodolphe (Laurette), Yvon (Francine), Diane (Mario) et Ronald (Manon), ses beaux-frères et belles-soeurs : Yves (Chantal), Denis (Line), Gilles (Danielle), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le vendredi, 27 janvier 2023 de 18h à 21h et le samedi, 28 janvier 2023 de 11h à 13h30, suivi des funérailles en l'église de Saint-Édouard à 14h.