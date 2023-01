À Télé-Québec: Christian Bégin nous conviera ce printemps à «La grande messe»

Christian Bégin prend la barre d’une nouvelle série à Télé-Québec, «La grande messe», dans laquelle il mènera ce printemps de longues entrevues en toute intimité.

L’animateur de «Curieux Bégin» et de «Y’a du monde à messe», à la même antenne, discutera avec Denise Bombardier, Luc Ferrandez, Paul Houde et Mariana Mazza pour les besoins de cette émission réalisée par Noémie E. Caplett et produite par Les Productions Bazzo Bazzo.

Ce ne sont pas des entrevues comme les autres qu’on proposera aux curieux, les invités ayant accepté de prendre part à une «retraite» de 48 heures à l’Abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière.

On peut voir Christian dans la 15e saison de «Curieux Bégin» chaque vendredi, à 20 h, à Télé-Québec, et il sera de retour aux commandes de «Y’a du monde à messe» d'ici quelques mois, après l'expérience de «La grande messe».