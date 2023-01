Alimentation: au-delà de l’indignation, parlons de solutions durables

Depuis plus de neuf mois, nous dénonçons le vol éhonté des grandes chaînes d’alimentation sur la population qui peine à se nourrir convenablement. Les derniers chiffres sont accablants : les prix alimentaires atteignent des sommets inégalés depuis 40 ans.

Nous le répétons, les impacts catastrophiques sur les ménages québécois et canadiens à faible revenu, même les salariés, sont renversants : privation de viande, de fromages, de fruits et légumes, de restauration, etc. En corollaire de cette situation, on observe une augmentation de la consommation d’aliments bourratifs comme les pâtes, le riz et le « junk food ».

À terme, cela se fera sentir immanquablement sur la santé des gens et même sur l’économie en général, ceux-ci délaissant d’autres biens de consommation pour se concentrer de plus en plus sur les éléments essentiels à leur survie.

Profits records

Selon l’auteur du Rapport annuel sur les prix alimentaires, Sylvain Charlebois, « des augmentations de 50 % en un mois sur plusieurs produits, c’est de moins en moins rare ». En fait, une épicerie équilibrée coûte 15 % de plus que l’an dernier. Il s’attend d’ailleurs à un début d’année 2023 difficile « où les prix pourraient continuer d’augmenter en flèche, à l’image de 2022 ». On pousse partout les hauts cris et l’indignation devant ce drame sociétal qui se généralise.

Cette indignation devient une révulsion lorsqu’on apprend que les instigateurs de ce massacre sont récompensés par leurs actionnaires, comme le révèle une récente dépêche de la Presse canadienne. Alors que les grandes chaînes d’alimentation viennent de réaliser les plus importants profits de leur histoire, système actionnariat oblige, leurs dirigeants reçoivent des primes stratosphériques calculées en millions pour avoir propulsé leurs bénéfices dans des dimensions himalayennes. En bref, on récompense les arnaqueurs de haut vol.

Les solutions

Il faut arrêter cette prédation à grande échelle. Les solutions abondent, plus ou moins efficaces. D’abord, celles du gouvernement : les chèques inflationnistes de 400 $ et 600 $ qui ne serviront qu’à soulager à peine les augmentations de logement et de communication et n’empêcheront en rien les grandes chaînes de continuer à augmenter leurs prix. Puis les diminutions de tarifs des services gouvernementaux, pistes intéressantes qu’on devrait appliquer au domaine alimentaire.

Oxfam, dans son rapport « La loi du plus riche », vient de proposer une autre solution ambitieuse, soit une taxe sur les profits des plus riches et des multinationales, tous secteurs économiques confondus. Les chiffres avancés sont vertigineux : le 1 % des plus riches de ce monde accapare plus de richesses que les 99 % de la population mondiale. Les multinationales ne sont pas en reste avec une augmentation du double de leurs profits, dont 84 % ont été reversés à leurs actionnaires, soit 257 milliards $. Leur taux d’imposition suggéré serait de 60 % sur leurs revenus annuels (contre 31 % aujourd’hui) et même de 75 % pour les ultra-riches, pour les décourager de cette boulimie prédatrice.

La solution que nous proposions en juin 2022 était de réguler les prix d’un panier alimentaire de quelque 40 produits de base. À l’instar de certains pays comme la France, qui négocie avec les grands de l’alimentation pour instaurer un panier anti-inflation composé d’une vingtaine de produits de première nécessité, nous croyons urgent que le gouvernement Legault encadre les hausses de tarifs de ces produits et les hausses de profits excessifs de ces grandes chaînes d’alimentation. Seul garant du bien commun, notre gouvernement est le seul acteur social en situation pour empêcher que l’alimentation devienne un produit de luxe.

La solution d’Oxfam exige une entente entre les dirigeants de tous les pays (concurrence entre États oblige) pour imposer les surprofits des ultra-riches afin qu’ils paient « leur juste part » des services offerts. Nous y adhérons, car cela permettrait d’alléger le fardeau fiscal de tous les contribuables en répartissant plus équitablement les dépenses sociales des États. La nôtre permettrait par contre aux plus pauvres d’entre nous, trop pauvres pour payer de l’impôt, de pouvoir manger maintenant et chaque jour à leur faim, enfin.

Photo courtoisie fournie par Jean-Paul Faniel

Jean-Paul Faniel, Directeur général, Table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal Métropolitain